Ваше: В Формуле 1 вы всегда решаете какую-то проблему

Технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше считает полезным опыт решения проблем с машиной в прошлом году, но не уверен, что они не возникнут вновь.

Пьер Ваше: «В Формуле 1 вы всегда находитесь в поиске решения какой-то проблемы. И одна из наших задач в том, чтобы их предвидеть. Прошлогодние проблемы с корреляцией в тех областях, которые нам были известны, сейчас решены, вопрос в том, где они возникнут сейчас. Опасно слепо доверять сделанным выводам, нужно всё рассматривать в перспективе.

Команда остаётся сильной, когда вы испытываете сомнения. Если вы полностью уверены в себе и своих силах, то потерпите неудачу. Я считают позитивным опыт решения тех проблем, что возникли у нас в прошлом году. Побеждая, вы никогда не будете докапываться до сути, а если не можете побеждать, то будете искать причину, что в итоге позволит сделать следующий шаг».

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