Андретти, Мэнселл и Прост приедут на фестиваль скорости

Чемпионы мира Марио Андретти, Найджел Мэнселл и Ален Прост приедут на фестиваль скорости в Гудвуде, где примут участие в праздновании 75-летия Формулы 1.

Сегодня было объявлено, что Мэнселл сядет за руль Williams FW11 и чемпионской Williams FW14B.

Найджел Мэнселл: «Я с нетерпением жду возвращения на Фестиваль скорости этим летом и празднования 75-летия Формулы 1. Несколько лет я участвовал в Гудвуде в соревнованиях по подъёму на холм за рулём нескольких моих машин, и не могу дождаться возможности сделать это снова».

Фестиваль скорости в Гудвуде пройдет с 10 по 13 июля.

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