Марта Костюк – после разгромной победы над 19-летней Эалой: “Честно говоря, я сочувствую таким девушкам – не хотела бы снова быть на их месте”

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала свою победу над 19-летней Александрой Эалой из Филиппин в первом круге турнира WTA 1000 в Риме



Марта Костюк затратила на свою победу лишь час игрового времени, отдав сопернице только один гейм. Соперница украинки, обыгравшая на турнире в Майами Игу Швёнтек, в последнее время была в центре внимания как одна из самых ярких молодых звёзд тура. Марта Костюк, также прошедшая через статус “сенсационной юниорки” высказалась о сложностях, с которыми сталкиваются молодые игроки.

“Честно говоря, я сочувствую таким девушкам”, – сказала Марта. – У меня не было плохого опыта – наоборот, моя карьера на данный момент потрясающая, и я бы не стала ничего менять. Но когда ты молодая, ты ещё не сформировалась как личность, и при этом на тебя навешивают ярлыки: какой у тебя теннис, какой у тебя характер… А ты в этот момент только ищешь себя. Очень легко потеряться. И ты не знаешь, кто должен быть рядом. Это нормально, это часть взросления. Но когда всё это происходит на виду у всех – это гораздо труднее и всегда имеет последствия”.

“Во время нашего матча я думала: “Ничего себе… Она точно справится. Она будет здесь, в Туре”. Но такие дни, как сегодня, они неизбежны. Было видно, что ей тяжело, что она плохо себя чувствовала в этих условиях. У всех бывают такие дни. Я, например, почти никогда хорошо не играла в Риме или Мадриде. Всё новое, и это тяжёлое время. Если честно, я бы не хотела снова быть на их месте”, – отметила Костюк.

После матча Марта подошла к Эале у сетки, чтобы поддержать её.

“Это здорово – быть на этом месте. Это не стыдно – наоборот, это круто, что ты так хороша. Но путь непростой. Я сказала ей у сетки: “Это тяжёлый путь, но он тебе под силу. Просто наслаждайся”. Потому что действительно тяжело – выходить на корт, работать изо всех сил, а потом видеть, что ничего не получается и ты не понимаешь почему.

Ты чувствуешь всё намного острее, всё кажется таким огромным – просто потому, что у тебя ещё нет достаточного багажа. Ты не наиграла достаточно матчей, не прошла через достаточно дерьма, как говорится. Но если ты прошла это – поздравляю: ты выйдешь сильнее”, – подытожила Костюк.

Во втором круге соревнований в Риме Марта Костюк сыграет против 15-й ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая теперь представляет Австралию.



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