Белинда Бенчич и ее возлюбленный тайно поженились во время ее беременности

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич и отец ее дочери Мартин Громкович обручились во время частной церемонии, но еще планируют громкую свадьбу



Накануне олимпийская чемпионка вышла на красную дорожку премии Laureus вместе с возлюбленным, словацким экс-футболистом Мартином Громковичем, который также является ее тренером по фитнесу. Журналисты заметили кольцо на пальце швейцарки.

Белинда Бенчич родила дочь Беллу в апреле 2024-го года, а уже в ноябре сыграла за сборную в Кубке Билли Джин Кинг и на турнирах ITF. В этом сезоне 28-летняя швейцарка стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Абу-Даби.

Еще перед началом сезона-2025 и возвращения бывшей четвертой ракетки мира в WTA-тур теннисистка несколько раз обмолвилась о своем семейном положении в эфире швейцарской спортивной программы. «Я полностью доверяю своему мужу и маме», – рассказала тогда Бенчич о помощи в уходе за дочерью Беллой.

«Белинда и Мартин поженились во время частной церемонии во время ее беременности», – подтвердили изданию “20 Minuten” менеджеры Бенчич. При этом свадьба со всеми торжествами должна состояться в конце этого или следующего года.

Напомним, вскоре после того, как теннисистка объявила о своей беременности в ноябре 2023 года, ей поступило предложение руки и сердца. Тогда Бенчич поделилась лишь черно-белым фото в Instagram, на котором она положила свою руку с обручальным кольцом на пальце поверх руки партнера.



btu.org.ua