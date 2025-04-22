Доминик ГАШЕК: «Этот россиянин угрожал меня убить»

Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Гашек

Легендарный хоккеист Доминик Гашек рассказал, что бывший президент рф Дмитрий Медведев угрожал убить его.

«Сегодня я отправил 2 письма. Одно в МОК, а другое в Международную федерацию хоккея. Бывший президент россии Медведев угрожал меня убить. Их решения в ближайшие месяцы будут важными. Я предлагаю помочь в создании правил, которые запретят спортивным соревнованиям быть рекламой войны. Я обнародую эти два письма в ближайшие дни», – сказал Гашек.

Ранее Гашек поделился мыслями о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ.

sport.ua