Три украинские теннисистки сыграют на соревнованиях в Мадриде 24 апреля: расписание игрового дня

Четверг, 24 апреля – третий игровой день турнира Mutua Madrid Open. В этот день состоятся матчи первого круга в мужском одиночном разряде, второго круга в женском, а также стартуют парные соревнования.
📍 На корты Caja Magica выйдут две представительницы Украины в одиночном разряде – Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Также в парном разряде сыграет Надежда Киченок в дуэте с китаянкой Сюй Ифань.
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📍 Сentral Court (Estadio Manolo Santana)
🕚 Начало в 12:00
Александр Вукич (Австралия) – Кей Нишикори (Япония)
🕑 Не ранее 14:00
Мирра Андреева (-, 7) – Мари Боузкова (Чехия)
Александра Эала (Филиппины, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 2)
Жуан Фонсека (Бразилия) – Эльмер Меллер (Дания, Q)
🕖 Не раньше 20:00
Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США, 4)
📍 Стадион Arantxa Sanchez
🕚 Начало в 12:00
Белинда Бенчич (Швейцария) – Клара Таусон (Дания, 20)
Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия)
Мартин Ландалусе (Испания, WC) – Кэмерон Норри (Великобритания)
🕔 Не ранее 18:00
Мэдисон Кис (США, 5) – Лучия Брондзетти (Италия)
Райли Опелка (США) – Ринки Хиджиката (Австралия, LL)
📍 Стадион 3
🕚 Начало в 12:00
Джессика Боусас Манейро (Испания) – Магдалена Френх (Польша, 27)
Майя Джойнт (Австралия, Q) – Эмма Наварро (США, 11)
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Лернер Тьен (США) – Маркос Гирон (США)
Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Джейкоб Фернли (Великобритания, Q)
📍 Корт №4
🕚 Начало в 12:00
Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Мюллер (Франция)
Зизу Бергс (Бельгия) – Йосихито Нисиока (Япония)
Диана Шнайдер (-, 13) – Кэти Волынец (США)
Анастасия Севастова (Латвия) – Елена Остапенко (Латвия, 23)
Лейла Фернандес (Канада, 25) – Энн Ли (США)
📍 Корт №5
🕚 Начало в 12:00
Донна Векич (Хорватия, 19) – Хейли Баптист (США, WC)
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) – Бернарда Пера (США, LL)
Линда Носкова (Чехия, 31) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q)
🕓 Не раньше 17:00
Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Каролина Мухова (Чехия, 12)
📍 Корт №6
🕚 Начало в 12:00
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия)
Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – Николас Ярри (Чили)
Маттео Арнальди (Италия) – Борна Чорич (Хорватия, Q)
Таллон Грикспур (Нидерланды) – Вит Копржива (Чехия, Q)
📍 Корт №7
🕚 Начало в 12:00
Людмила Самсонова (-, 18) – Каролин Доулхайд (США)
Диана Парри (Франция, Q) – Анна Калинская (-, 30)
Айша Мухаммад/Деми Схуурс (США/Нидерланды, 7) – Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер (-/США, WC)
Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) – Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия)
📍 Корт №8
🕚 Начало в 12:00
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттиа Беллуччи (Италия)
Кантен Алис (Франция) – Лучано Дардери (Италия)
Екатерина Александрова/Пейтон Стёрнс (-/США) – Анна Блинкова/У Фан-Син (-/Тайвань)
Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) – Александра Панова/Фанни Штоллар (-/Венгрия)