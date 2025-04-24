Три украинские теннисистки сыграют на соревнованиях в Мадриде 24 апреля: расписание игрового дня

Четверг, 24 апреля – третий игровой день турнира Mutua Madrid Open. В этот день состоятся матчи первого круга в мужском одиночном разряде, второго круга в женском, а также стартуют парные соревнования.



📍 На корты Caja Magica выйдут две представительницы Украины в одиночном разряде – Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева. Также в парном разряде сыграет Надежда Киченок в дуэте с китаянкой Сюй Ифань.

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📍 Сentral Court (Estadio Manolo Santana)

🕚 Начало в 12:00

Александр Вукич (Австралия) – Кей Нишикори (Япония)

🕑 Не ранее 14:00

Мирра Андреева (-, 7) – Мари Боузкова (Чехия)

Александра Эала (Филиппины, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 2)

Жуан Фонсека (Бразилия) – Эльмер Меллер (Дания, Q)

🕖 Не раньше 20:00

Даяна Ястремская (Украина) – Коко Гофф (США, 4)

📍 Стадион Arantxa Sanchez

🕚 Начало в 12:00

Белинда Бенчич (Швейцария) – Клара Таусон (Дания, 20)

Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия)

Мартин Ландалусе (Испания, WC) – Кэмерон Норри (Великобритания)

🕔 Не ранее 18:00

Мэдисон Кис (США, 5) – Лучия Брондзетти (Италия)

Райли Опелка (США) – Ринки Хиджиката (Австралия, LL)

📍 Стадион 3

🕚 Начало в 12:00

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Магдалена Френх (Польша, 27)

Майя Джойнт (Австралия, Q) – Эмма Наварро (США, 11)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Лернер Тьен (США) – Маркос Гирон (США)

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Джейкоб Фернли (Великобритания, Q)

📍 Корт №4

🕚 Начало в 12:00

Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Мюллер (Франция)

Зизу Бергс (Бельгия) – Йосихито Нисиока (Япония)

Диана Шнайдер (-, 13) – Кэти Волынец (США)

Анастасия Севастова (Латвия) – Елена Остапенко (Латвия, 23)

Лейла Фернандес (Канада, 25) – Энн Ли (США)

📍 Корт №5

🕚 Начало в 12:00

Донна Векич (Хорватия, 19) – Хейли Баптист (США, WC)

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) – Бернарда Пера (США, LL)

Линда Носкова (Чехия, 31) – Мария Лурдес Карле (Аргентина, Q)

🕓 Не раньше 17:00

Юлия Стародубцева (Украина, Q) – Каролина Мухова (Чехия, 12)

📍 Корт №6

🕚 Начало в 12:00

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия)

Даниэль Альтмайер (Германия, Q) – Николас Ярри (Чили)

Маттео Арнальди (Италия) – Борна Чорич (Хорватия, Q)

Таллон Грикспур (Нидерланды) – Вит Копржива (Чехия, Q)

📍 Корт №7

🕚 Начало в 12:00

Людмила Самсонова (-, 18) – Каролин Доулхайд (США)

Диана Парри (Франция, Q) – Анна Калинская (-, 30)

Айша Мухаммад/Деми Схуурс (США/Нидерланды, 7) – Виктория Азаренко/Эшлин Крюгер (-/США, WC)

Вероника Кудерметова/Элизе Мертенс (-/Бельгия) – Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия)

📍 Корт №8

🕚 Начало в 12:00

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттиа Беллуччи (Италия)

Кантен Алис (Франция) – Лучано Дардери (Италия)

Екатерина Александрова/Пейтон Стёрнс (-/США) – Анна Блинкова/У Фан-Син (-/Тайвань)

Надежда Киченок/Сюй Ифань (Украина/Китай) – Александра Панова/Фанни Штоллар (-/Венгрия)



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