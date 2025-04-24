Тренер Украины U-18: «Худший период на моей памяти. Очень плохо»

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Тренер сборной Украины U-18 по хоккею Александр Бобкин остался не слишком доволен победой команды над Австрией 6:3 в матче юношеского чемпионата мира в Дивизионе 1A.

«Очень плохой первый период, безответственный. Хочу отметить нашего вратаря, который не дал нам проиграть этот матч. Это худший первый период из того, что я помню. Если с Венгрией мы переигрывали соперника, то с датчанами четыре шайбы где-то сами себе забросили. А с Австрией удалось перестроиться во втором периоде и заиграли лучше».

«А третий период проиграли, заработав шесть минут удалений. Это очень плохо. Хотя могли забросить больше», – сказал Бобкин.

Четвертый матч на чемпионате мира пройдет 24 апреля, соперником будет Словения.

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