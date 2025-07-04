Александр Карманов(слева)

Канадский «Брэнтфорд Бульдогз» из лиги Онтарио (OHL) на юниорском импорт-драфте CHL в третьем раунде (№172) выбрал самого высокого игрока в мире – защитника из Молдовы Александра Карманова. Он на восемь сантиметров выше легендарного словака Здено Хары.

В свои 17 лет уроженец Кишинева вырос до 214 сантиметров и весит 124 килограмма. Карманов стал первым молдавским хоккеистов, когда-либо выбранным на драфте CHL!

Стоит отметить, что Карманов совершенствовал свое мастерство на болотах рф в юношеской команде «витязя», а также недолго поиграл в беларуси. В прошлом году оборонец отправился за океан, где надел майку молодежной команды «Вилкз-Бэрри»/«Скрентон Найтс» и набирал в Америке больше одного очка за игру.

Напомним, что на том же драфте CHL клубы WHL и OHL выбрали сразу троих хоккеистов молодежной и национальной сборной Украины.

sport.ua