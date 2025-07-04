Одесский «Чорноморець» планирует серьезное усиление перед стартом нового сезона в Первой лиге Украины. Как сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник, клуб проявляет интерес сразу к двум игрокам полтавской «Ворсклы» — нападающему Владиславу Кулачу и полузащитнику Артему Челядину.

Главным инициатором потенциальных трансферов стал наставник «моряков» Александр Кучер, который хочет видеть обоих футболистов в своем составе. По информации источника, переходы находятся в стадии обсуждения, однако для их реализации игрокам предстоит уладить контрактные вопросы с руководством «Ворсклы».

Оба футболиста связаны с полтавским клубом до лета 2026 года. Таким образом, стороны могут либо согласовать досрочное расторжение контрактов, либо попытаться реализовать игроков через полноценный трансфер.

Владислав Кулач — хорошо известный в украинском футболе нападающий, ранее выступавший за «Динамо», «Зарю» и «Шахтер». Он имеет опыт игры как в УПЛ, так и в еврокубках. Артем Челядін, в свою очередь, считается перспективным полузащитником, способным усиливать центр поля и демонстрировать стабильную игру как в атаке, так и в обороне.

После вылета обеих команд из Украинской Премьер-лиги и перехода в Первую лигу, как «Чорноморець», так и «Ворскла» переживают этап перезагрузки. Одесситы рассчитывают вернуть себе статус лидера и в кратчайшие сроки вернуться в элиту украинского футбола. Приглашение опытных игроков может стать важным шагом в этом направлении.

«Мы заинтересованы в усилении ключевых позиций. Кулач и Челядін — футболисты с нужным профилем и менталитетом переможців», — сообщил инсайдер, близкий к штабу «Чорноморця».

Ситуация с трансферами продолжает развиваться, а болельщики с нетерпением ждут официального подтверждения возможных переходов.

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