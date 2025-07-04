Жизненній путь Диегу Жота - как зарождалась легенда

3 июля 2025 года футбольное сообщество потрясла трагическая новость — в результате автокатастрофы погиб нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота. Ему было всего 28 лет. Лишь несколько недель назад он праздновал победу в Лиге наций вместе с национальной командой. Эта внезапная утрата навсегда оставит глубокий след в сердцах болельщиков по всему миру. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

От Пасуша до Европы: путь таланта

Диогу родился в Порту, но начал свой путь не в родном «Порту», а в скромной «Пасуш Феррейре». В 17 лет он дебютировал на профессиональном уровне, а в 18 — уже забивал за основной состав. Его игра быстро привлекла внимание топ-клубов. Форвард провёл 45 матчей, забив 15 мячей, после чего был выкуплен мадридским «Атлетико», но тут же отдан в аренду — сначала в «Порту», а затем в английский «Вулверхэмптон».

«Он начинал скромно, но рос с каждым матчем. Его техника, скорость, чувство момента — всё это делало его особенным», — вспоминают коллеги по сборной.

Португальская колония в Вулверхэмптоне и прорыв в еврокубках

В 2017 году Жота стал частью уникального проекта, построенного агентом Жорже Мендешем, который превратил английский Вулверхэмптон в португальскую футбольную крепость. На пике в стартовом составе выходили до девяти игроков из Португалии. Жота стал ключевой фигурой в выходе «волков» в Премьер-лигу, а затем — в их историческом выступлении в Лиге Европы.

В сезоне 2019/2020 он забил 7 голов в чемпионате и 9 — в еврокубках, включая два хет-трика (против «Бешикташа» и «Эспаньола»). Это стало его личным триумфом — он доказал, что способен решать судьбу больших матчей.

Ливерпуль: золотой джокер Юргена Клоппа

В 2020 году Жота перешёл в «Ливерпуль», где стал идеальным суперсабом для тренера Юргена Клоппа. Выходя со скамейки, он неоднократно спасал «красных», меняя ход матчей. В одном из поединков против «Ноттингема» он забил гол первым же касанием — спустя несколько секунд после выхода на поле. На его счету — 12 голов в Премьер-лиге, забитых именно после выхода на замену.

«Он был мечтой для любого тренера. Отдавался без остатка, и всегда выходил на поле с огнём в глазах», — отмечал Клопп в одном из интервью.

Несмотря на травмы, Жота продолжал доказывать свою ценность. В 2025 году он выиграл первый крупный клубный трофей с «Ливерпулем» и стал победителем Лиги наций в составе сборной. Его универсальность, интеллект и хладнокровие в завершающей стадии атаки делали его незаменимым игроком.

Жизнь за пределами поля и трагическая развязка

Жота не только был выдающимся футболистом, но и заботливым отцом. В июне он официально женился на своей избраннице Ру́те Кардозу, с которой воспитывал троих детей. Его личная жизнь была наполнена любовью и стабильностью — он только начинал новый этап своей зрелой жизни.

Однако всё оборвалось внезапно. В начале июля Диогу вместе с братом попал в автокатастрофу во время обгона. Машина перевернулась. Никого спасти не удалось…

Его имя — не просто фамилия. «Жота» — это неофициальное прозвище, взятое от десятой буквы португальского алфавита, под которым он стал известен всему миру. Так его и запомнят — как игрока под номером «J», который оставил на поле душу и сердце.

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