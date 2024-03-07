Эпицентр — Диназ 1:1: обзор контрольного матча

На гол Кириченко ответил Ляшенко
6 марта каменец-подольский Эпицентр в Киеве сыграл вничью с Диназом (Вышгород, Киевской области).
<iframe width ="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HtihmYaV-io?si=6sN6TsCpDP2Rf4Im" title="YouTube проигрыватель" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" один контрольный поединок — соперником будет винницкая Нива.
Контрольный матч 6 марта
Эпицентр — Диназ 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 — 9 Кириченко, 1:1 — 42 Ляшенко
Стартовый состав ФК Эпицентр: Жмурко, Климец, Алибеков, Мороз, Кристин В. , Липовуз, Глущук, Беженар, Стень, Кравчук, Горный.
На замену выходили: Ляшенко, Григоращук, Жмуйда, Полюлях, Бендера, Кристин С., Козловский.
Напомним Буковина уверенно обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче.