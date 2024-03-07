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Футбол

Эпицентр — Диназ 1:1: обзор контрольного матча

На гол Кириченко ответил Ляшенко

6 марта каменец-подольский Эпицентр в Киеве сыграл вничью с Диназом (Вышгород, Киевской области).

<iframe width ="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HtihmYaV-io?si=6sN6TsCpDP2Rf4Im" title="YouTube проигрыватель" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" один контрольный поединок — соперником будет винницкая Нива.

Контрольный матч 6 марта

Эпицентр — Диназ 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 — 9 Кириченко, 1:1 — 42 Ляшенко

Стартовый состав ФК Эпицентр: Жмурко, Климец, Алибеков, Мороз, Кристин В. , Липовуз, Глущук, Беженар, Стень, Кравчук, Горный.

На замену выходили: Ляшенко, Григоращук, Жмуйда, Полюлях, Бендера, Кристин С., Козловский.

Напомним Буковина уверенно обыграла лидера Второй лиги в контрольном матче.

champion.com.ua

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