Фрайбург — Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

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Фрайбург — Вест Хэм: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото — Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча представителей топ-4 европейских чемпионатов в Лиге Европы обычно вызывает интерес. В этом случае матч сыграют середняки немецкого и английского первенств, которые уже пересекались в текущем сезоне. Обе сейчас переживают небольшой спад, так что участие в еврокубках может дать новое вдохновение для коллективов. Или наоборот команды отодвинут ЛЕ на второй план?
Матч Лиги Европы состоится в четверг, седьмого марта, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO — MEGOGO Футбол 4.
Лига Европы
1/8 финала, первый матч
7 марта, 22:00. "Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)
"Фрайбург" — "Вест Хэм"
Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Фрайбург — Вест Гем Смотреть трансляцию