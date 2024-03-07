Экс-соперник Джошуа: «Эй Джей уснет на 2 дня, если Нганну по нему попадет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе камерунец Карлос Такам (40-8-1, 28 KO) поделился мнением о шансах экс-звезды UFC камерунца Франсиса Нганну (0-1) в бою против экс-чемпиона хевивейта британца Энтони Джошуа (27-3, 24 КО).

«Подбородок Эй Джея представляет для него большую опасность. Если Франсис коснется его подбородка, то Эй Джей будет спать два дня. Его сила исходит от нашей страны, наших предков.

Это сила Бамилеке, и это не игрушки. В историях люди Бамилеке были бойцами и воинами, и у Франсиса есть это воинское наследие. Я на 100 процентов уверен, что Джошуа уснет на два дня, если Нганну попадет.

Каждый день я представляю себе бой между Эй Джеем и Франсисом, и в моем воображении Эй Джей оказывается в нокауте. Франсис выиграет этот бой, но это будет нелегко. Франсис – сильный и умный парень. Единственный шанс для Эй Джея – если он будет драться как Мухаммед Али. Ему нужно держаться на дистанции и биться так, как Али бился с Джорджем Форманом. Ему нужно двигаться, как Али.

Думаю, что Джошуа будет действовать осторожно, а бой будет развиваться следующим образом: Франсису придется преследовать Эй-Джея, а Энтони будет стараться держаться в безопасности. Я не думаю, что Джошуа станет рисковать, он не будет зарубаться с Франсисом. Если он пойдет на риск, то не доведет бой до конца. Если Энтони будет действовать с Франсисом на встречных курсах, этот бой закончится через три раунда после стартового гонга. Но Эй Джей будет действовать умно, потому что в противном случае ему грозит большая опасность.

Против Джошуа вы увидите другого Нганну, нового боксера. Франсис собирается шокировать мир. Нганну многому научился в бою с Тайсоном Фьюри. Если он поймает Эй-Джея, как он поймал Тайсона, то бросится прямо на него и на этот раз завершит бой. Он извлек урок из поединка с Фьюри», – сказал Такам.

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта.

sport.ua