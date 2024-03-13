Это было невероятно. Президент WBC оценил победу Джошуа над Нганну

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал победу Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) в бою против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (0-2, 0 KO).

«Это было невероятно. Энтони выглядел как чемпион мира – огромный, мощный, точный, он сделал заявление. Я очень горд и счастлив за него.

Мир таков, что о Джошуа судят по его последнему выступлению, и теперь он – мощная сила, и все говорят, что он лучший тяжеловес в мире. В прошлом году говорили, что он выдохся.

Сейчас все говорят, что Фьюри уже не тот, но посмотрим 18 мая», – сказал Сулейман.

8 марта в Эр-Рияде Джошуа жестко нокаутировал бывшего бойца ММА Франсиса Нганну во втором раунде.

sport.ua