Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

Многие боксерские эксперты ожидают, что Тайсон будет весить в реванше больше, чем в первом бою в мае. Инсайдер Гарет Дэвис раскрыл вес Тайсона на этот бой.

«Мне в лагере Тайсона сказали, что на реванш против Усика он выйдет с весом 19 с половиной стоунов (273 фунта или 123,8 кг)», – сказал Дэвис.

В первом поединке вес Тайсона был 118,8 кг. 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира.

sport.ua