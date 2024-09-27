Тренер Дюбуа – о Джошуа: «Раненое животное является самым опасным»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа

Тренер чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался о возможном реванше своего подопечного с Энтони Джошуа.

«Если реванш состоится, нас ждет сложный бой, а Джошуа – серьезный и сложный соперник. Нужно помнить, что раненое животное является самым опасным. Поэтому к реваншу с Джошуа надо относиться серьезно, забыть о первом поединке и выходить, как будто снова на первый раунд», – рассказал Чарльз.

Отметим, что Дюбуа трижды отправлял Джошуа в нокдаун, а в пятом раунде брутально его нокаутировал.

sport.ua