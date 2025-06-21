Известный тренер: «Реванш Усика и Дюбуа? Он будет постоянно пропускать»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Бывший тренер Даниеля Дюбуа Шейн Макгиган поделился мыслями о реванше британца против Александра Усика.

«Дюбуа находится в отличной форме. Он не воспринял первый бой как поражение, и это главное. В своей голове он держит цель – выиграть этот бой, у него отличная серия побед.

Но судьбу боя решит темп. Усик в этом плане совсем на другом уровне. Усик умеет отключать твой разум и заставляет постоянно пропускать удары», – сказал Макгиган.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua