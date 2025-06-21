Шарль Леклер: С мотивацией у нас нет проблем

После Гран При Канады Ferrari опустилась на третье место в Кубке конструкторов, а отставание Шарля Леклера от Оскара Пиастри выросло до 94 очков. Шарль признал, что шансы Скудерии на титул в этом сезоне близки к нулю.

Шарль Леклер: «Думаю, нам будет сложно выиграть титул. Если посмотреть на количество очков, то мы далеко позади. Чтобы у нас появились какие-то шансы, команда прямо сейчас должна начать доминировать.

Но я не думаю, что это произойдёт, поэтому лучше действовать от гонки к гонке и пытаться каждый уик-энд максимизировать результаты, что мы и делаем. Первая половина сезона получилась разочаровывающей, но мы продолжим атаковать и посмотрим, к каким результатам это приведёт.

С мотивацией у нас нет проблем. Я имею в виду, что, конечно, такая гонка, как в Канаде огорчает, ведь мы находимся в роли отстающих, но это в большей степени связано со стартовой позицией, поскольку гоночный темп у нас был неплохой. Я больше расстроен из-за того, что не смог собрать вместе все составляющие.

Всевозможные слухи никак на меня не влияют. Команда прекрасно знает, в каком я положении, знает, чего я хочу добиться, и что больше всего имеет для меня значение. Определённые слухи могут несколько отвлекать, но я не думаю, что они как-то повлияли на нашу работу по ходу уик-энда».

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