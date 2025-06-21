Даяна Ястремская – четвёртая украинская теннисистка, выходившая в полуфиналы турниров WTA на харде, грунте и траве

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые сыграет в полуфинале на травяном турнире WTA



Сегодня в четвертьфинале соревнований WTA 250 в Ноттингеме Даяна Ястремская переиграла Лейлу Фернандес и впервые в карьере дошла до полуфинала на травяном турнире.

Даяна стала лишь четвертой представительницей Украины, собравшей минимум один полуфинал на всех типах покрытий (хард, грунт, трава), после Алены Бондаренко, Катерины Бондаренко и Элины Свитолиной.

Также, полуфинал в Ноттингеме станет для Ястремской 10-м в карьере на турнирах WTA и она стала пятой украинкой, кому удалось добиться такого результата.

Украинские теннисистки, доходившие до 10 и более полуфиналов на турнирах WTA

1. Элина Свитолина – 47

2. Леся Цуренко – 14

3. Наталья Медведева – 12

4. Алена Бондаренко – 10

5. Даяна Ястремская – 10

btu.org.ua