Вице-президент WADA – о критике по допинговому делу Янника Синнера: “Мы рады, что смогли рассмотреть этот вопрос открыто и прозрачно”

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ян Ян прокомментировала решение по делу первой ракетки мира Янника Синнера



“Антидопинговая процедура – это сложный и технически трудоемкий процесс, который многим действительно трудно понять. Одна из наших главных задач – сделать так, чтобы особые случаи, не укладывающиеся в стандартные рамки санкций, рассматривались справедливо и объективно. Конечно, это возможно только при согласии всех сторон и WADA.

В обновленном Кодексе уже предусмотрено, что в случае загрязнения (контаминации) минимальное наказание – это выговор. Поэтому трехмесячная дисквалификация полностью соответствует стандартам, которые были предложены для принятия на Всемирной конференции. WADA сочло этот срок справедливым в случае Синнера. Мы рады, что смогли рассмотреть этот вопрос открыто и прозрачно”, – цитирует Ян Ян информационное агенство Xinhua.

Отметим, что после объявления о том, что Янник Синнер и WADA пришли к соглашению о трехмесячной дисквалификации итальянца, многие представители теннисного сообщества раскритиковали это решение. В частности Новак Джокович заявил, что “в этом деле были определенные привилегии”, а Александр Зверев отметил, что “если игрок не виноват, то ты не виноват, но если все же виноват, то три месяца – это не отстранение”.

В то же время, главный юрист WADA заявил, что случай Синнера был очень далек от того, чтобы называть его применением допинга для получения конкурентного преимущества.

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