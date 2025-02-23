Лейкерс с Лэнем победили Денвер, Юта обыграла Хьюстон в НБА

Алексей Лэнь заработал один подбор, защитник Джаз Святослав Михайлюк на площадку не выходил

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись пять матчей регулярного чемпионата.

Лейкерс на выезде обыграли Денвер — 123:100. Украинский центровой гостей Алексей Лэнь провел на площадке около трех минут, отметившись одним подбором. В другой игре Юта без Святослава Михайлюка победила Хьюстон — 124:115.

Чикаго Блэкхокс — Финикс Санз — 117:121 (30:20, 28:40, 32:33, 27:28)

Филадельфия 76ерс — Бруклин Нетс — 103:105 (30:40, 22:23, 24:20, 27:22)

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Лейкерс — 100:123 (31:38, 23:25, 33:33, 13:27)

Юта Джаз — Хьюстон Рокетс — 124:115 (29:28, 27:34, 31:28, 37:25)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Шарлотт Хорнетс — 141:88 (38:21, 35:19, 36:26, 32:22)

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