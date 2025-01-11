Сакраменто без Лэня победил Бостон в регулярном чемпионате НБА

Нью-Йорк уступил Оклахоме-Сити, а Денвер триумфовал над Бруклином
В ночь на 11 января состоялись семь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сакраменто Кингз обыграл действующего чемпиона — Бостон Селтикс (114:97). Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь на площадке не появился.
- НБА. Регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерз — Голден Стэйт Уорриорз — 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)
Орландо Мэджик — Милуоки Бакс — 106:109 (31:29, 20:21, 30:28, 25:31)
Филадельфия 76ерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 115:123 (24:28, 23:25, 31:34, 37:36)
Бостон Селтикс — Сакраменто Кингз — 97:114 (27:34, 28:19, 21:23, 21:38)
Нью-Йорк Никс — Оклахома-Сити Тандер — 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24)
Чикаго Буллз — Вашингтон Уизардз — 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)
Денвер Наггетс — Бруклин Нетс — 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26)