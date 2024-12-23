Защитник Старого Луцка Горобченко — MVP седьмой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25

В символическую сборную также вошли Андрей Хохоник, Михаил Бублик, Владимир Конев и Андрей Агафонов

Защитник Старого Луцка Павел Горобченко признан MVP седьмой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25.

По итогам 12-ти матчей регулярного чемпионата, которые были сыграны в период с 13 по 22 декабря в Киеве, Ровном, Черкассах и Днепре, была также определена символическая пятерка игровой недели.

Суперлига FAVBET-2024/25. Символическая сборная седьмой игровой недели

Павел Горобченко (Старый Луцк, 3 матча) — 19.0 очка, 7.3 передачи, 4.7 подбора (РЭ 21.0)

Андрей Хохоник (БК Запорожье, 3 матча) — 11.7 очка, 9.3 передачи, 2.3 подбора, 2.7 перехвата (РЭ 18.3)

Михаил Бублик (Кривбасс, 2 матча) — 22.0 очка, 6.0 подбора, 3.0 передачи (РЭ 21.5)

Владимир Конев (Днепр, 3 матча) — 11.3 очка, 6.0 подбора, 5.0 передачи, 2.0 перехвата (РЭ 17.3)

Андрей Агафонов (Черкасские Мавпы, 2 матча) — 15.0 очка, 11.5 очка, 2.0 передачи (РЭ 22.0)

Отметим, что Бублик попал в символическую сборную второй раз подряд. 22-летний Горобченко впервые в сезоне был удостоен такой чести — и сразу же получил звание лучшего игрока.

Лидируют по количеству попаданий в символическую пятерку игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25 Бублик и Агафонов — по четыре раза.

Днепр уверенно лидирует в Суперлиге со 100-процентным показателем побед. На втором месте — Киев-Баскет (3 поражения в 15 матчах). Топ-3 замыкают Черкасские Мавпы, которые по итогам игровой недели обошли БК Ровно, проигравший четыре поединка кряду.

Замыкает таблицу Прикарпатье-Говерла — лишь одна победа при 14-ти поражениях. Старый Луцк, несмотря на две победы в течение 7-й игровой недели, остается на седьмом месте.

В календарном году осталось сыграть два матча — оба между Черкасскими Мавпами и Кривбассом (27-28 декабря).

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