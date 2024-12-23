На церемонии журнала Autpsprint исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали подвёл итоги сезона…

Стефано Доменикали: «Ярких моментов в этом году было много. Очевидно, что победа Ferrari в Монце, даже для тех, кто, как и я, праздновал её на трассе, запомнилась надолго и ещё раз свидетельствует о страсти наших болельщиков. Ещё два важных момента – титул Макса в Лас-Вегасе и Кубок конструкторов McLaren в Абу-Даби. Я очень сопереживал своему другу Андреа Стелла, видел много призраков прошлого, когда что-то могло случиться в первом повороте.

Есть все причины чувствовать уверенность в том, что следующий получится ещё интереснее, к тому же в Формуле 1 будет много молодых гонщиков.

Большой интерес связан с переходом Хэмилтона в Ferrari. Льюис учится говорить по-итальянски, старается влиться в нашу культуру. Я сказал ему, что это тоже важно. В Ferrari он попадет в другую среду, чем прежде, а Леклеру придётся смириться с тем, что Льюис не будет для него простым напарником.

Андреа Кими Антонелли – талантливый итальянский мальчик за рулем Mercedes. Мы должны дать ему время продемонстрировать свой потенциал. Не стоит ждать, что он окажется впереди уже на первом круге в Мельбурне. Я надеюсь на это, но если этого не произойдет, у него есть время для роста. Его присутствие важно для всего итальянского автоспорта. В следующем году сразу несколько молодых гонщиков выступят в Формуле 1, с их приходом чемпионат станет ещё более интересным.

В 2026-м нас ждёт смена регламента. Сегодня Формула 1 в отличной форме с точки зрения яркости борьбы и плотности результатов. Каждый может задать вопрос, почему мы меняем регламент сейчас, но нужно уметь предвидеть и проводить изменения, когда они необходимы. Я помню, как мы меняли регламент после 2021 года, и люди говорили, что машины станут на шесть секунд медленнее. Очевидно, у них в симуляторе были неверные данные».

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