В Формуле 1 отказались менять систему начисления очков

Во вторник 23 июля в Лондоне состоялось заседание Комиссии Формулы 1 под председательством директора FIA по гонкам на одноместных машинах Николаса Томбасиса и президента Формулы 1 Стефано Доменикали.

На заседании был рассмотрен ряд вопросов, в том числе предложение изменить систему начисления очков, чтобы на финише гонки очки получали первые двенадцать гонщиков, вопросы увеличения минимального веса машины в 2025 году и график тестов перед сезоном 2026 года. По итогам встречи FIA опубликовала заявление с краткими итогами.

Система начисления очков

По итогам голосования принято единогласное решение не менять действующую систему начисления очков.

Минимальный вес машины и гонщика

В интересах здоровья гонщиков, минимальный вес гонщика увеличен с 80 кг до 82 кг. В результате минимальный вес машины без топлива в 2025 году будет увеличен с нынешних 798 кг до 800 кг.

Тесты перед сезоном 2026 года

Тесты перед началом сезона 2026 года будут включать девять дней, разделённых на три трёхдневные сессии.

Регламент 2026 года

Подтверждены общие стратегические цели регламента на 2026 год, в которых указано, что главной целью является достижение плотной и захватывающей борьбы в гонках, которая продолжит привлекать болельщиков.

Представлена ​​обновлённая информация о сроках принятия регламента на 2026 год, который охватывает технические, спортивные, финансовые вопросы и вопросы экологии. Кроме того, подтверждено, что сотрудничество FIA со всеми командами по разработке регламента движется в правильном направлении и по графику.

После дальнейших обсуждений во время предстоящих заседаний технических и спортивных консультационных Комитетов, обновленная версия регламента 2026 года, касающаяся спортивных и технических правил, будет представлена ​​Всемирному совету 17 октября. На 2 октября запланировано внеочередное заседание Комиссии Формулы 1 для обсуждения сезона 2026 года.

Финансовый регламент

Было подтверждено, что расходы, связанные с отпуском по беременности и родам/отцовству, отпуском по болезни и расходы на развлечение сотрудников команд, не должны включаться в бюджетные ограничения.

Все принятые сегодня изменения должны быть формально одобрены Всемирным советом FIA.

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