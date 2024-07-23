Прага. Френх станет соперницей Калининой в четвертьфинале

Магдалена Френх выиграла свой второй матч на турнире WTA 250 в Чехии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Магдалена Френх (Польша, 6) – Доминика Шалкова (Чехия) 6:4, 6:7(4), 2:2 (отказ)

Польская теннисистка во второй раз в этом году вышла в четвертьфинал турнира WTA. В июне Френх удалось дойти до этой стадии на травяных кортах в Ноттингеме, где она уступила будущей чемпионке Кэти Бултер.

Отметим, что Магдалена перед выступлением в Праге проиграла пять матчей подряд.

Завтра полька сыграет против Ангелины Калининой, посеянной под третьим номером. Украинская теннисистка выиграла в двух предыдущих противостояниях с Френх, которые состоялись в 2014 и 2017 годах на турнирах ITF.

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