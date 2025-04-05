Чарльстон. Пегула и Кенин сыграют в первом американском финале с 1990 года

На турнире WTA 500 в США состоялись полуфинальные матчи



Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Пегула (США, 1) – Екатерина Александрова (-, 9) 6:2, 2:6, 7:5

София Кенин (США) – Аманда Анисимова (США, 8) 5:2 (отказ)

Джессика Пегула взяла реванш у Екатерины Александровой за поражение в феврале в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Дохе и впервые вышла в финал в Чарльстоне. Отметим, что американка проигрывала в полуфинале соревнований два предыдущих сезона. Джессика проведет 18-й финал в карьере, в том числе четвертый в этом году. В ее активе семь титулов (один в этом году).

София Кенин десятый раз в карьере сыграет в решающем матче соревнований на уровне Тура и будет бороться за свой шестой трофей. Американка свой предыдущий титул выиграла в марте 2020 года в Лионе. Отметим, что Анисимова снялась с сегодняшнего матча из-за травмы правого тазобедренного сустава.

София Кенин выиграла в двух из трех сыгранных матчей против Джессики Пегулы, однако проиграла в их предыдущей встрече, которая состоялась в прошлом году во втором круге US Open.

Это будет первый американский финал в Чарльстоне с 1990 года, когда Мартина Навратилова победила Дженнифер Каприати.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua