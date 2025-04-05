Алекс Элбон: Машина вела себя очень стабильно

В Сузуке гонщик Williams Алекс Элбон продолжил результативную серию и в третий раз подряд вышел в финал квалификации, где показал девятое время. Карлос Сайнс показал двенадцатый результат, но на старте потеряет три позиции за блокировку Льюиса Хэмилтона.

Алекс Элбон (9-й): «Было неплохо! Я рад, что вновь вышел в финал, а машина вела себя очень стабильно. Но мой лучший круг по ощущениям отличался от других, и нам нужно понять, с чем это связано, хотя машина управлялась именно так, как я хотел.

Нам удалось добиться необходимого баланса. В некоторых поворотах у меня всё ещё остаются проблемы, но если мы прибавим в этих областях, то станем конкурентоспособнее.

Судя по всему, завтра нас ждёт дождевой старт, а затем трасса будет подсыхать, поэтому выбор момента для смены резины очень важен. Гонка должна быть интересной».

Карлос Сайнс (12-й): «Сегодня у меня смешанные эмоции. С одной стороны мы добились прогресса в этот уик-энд, и мне гораздо комфортнее в машине. Однако остаются моменты, с которыми ещё предстоит разобраться. На этой трассе требуется полная уверенность в машине, и я чувствую, что мы сделали шаг вперёд.

С другой стороны я потерял около десятой на третьем секторе на последнем круге, так что выход в финал квалификации был вполне возможен. Я недоволен тем, что упустил эту возможность.

Тем не менее, лучше смотреть на позитивные итоги дня и готовится к завтрашней гонке. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы отыграть позиции и успешно провести воскресенье».

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