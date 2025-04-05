Перейра отреагировал на возможный бой с Усиком и назвал условие

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Перейра

Звездный боец UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра хотел бы провести бой против украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO.

«Если я смогу победить Анкалаева в реванше, то мой план на супербой в тяжелом весе и боксерский поединок с Усиком вполне реален», – сказал Перейра.

Ранее чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик рассказал о желании провести бой с эксчемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой. Усик хочет подраться с Перейрой после поединка с Дюбуа.

sport.ua