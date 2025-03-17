Экс-соперник Ломаченко вернется на ринг после поражения от украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Камбосос – Уилли

22 марта на арене «Qudos Bank Arena» в австралийском Сиднее состоится вечер бокса от Matchroom Boxing и DiBella Entertainment.

На ринг выйдет бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (21–3, 10 КО), который в последнем поединке был нокаутирован украинцем Василием Ломаченко.

Изначально австралиец планировал провести бой против индонезиец Дауд Йордан (43–4, 31 КО), но у него возникли проблемы со здоровьем и он был вынужден отказаться от поединка за неделю до шоу.

Соперником Камбососа станет его соотечественник Джейк Уилли (16–1, 15 КО), который в 2023 году завоевал титул чемпиона Австралии. Бой пройдет в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг) в формате 12 раундов.

sport.ua