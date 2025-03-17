Вчера его не видели в основе Барселоны, а сегодня он претендент на Золотой мяч 2025. Рафинья и его неожиданный успех

16 марта "Барселона" нанесла сокрушительный удар мадридскому "Атлетико". Конечно, не без помощи игрока, трансфер которого до прихода Ханс-Дитера Флика считали провальным. Сегодня же статистика Рафиньи более чем впечатляет – 13 голов и восемь ассистов в Ла Лиге, 11 голов и пять ассистов в Лиге чемпионов. Немецкому специалисту удалось раскрыть спящие до некоторых пор в "Барселоне" атакующие способности Рафиньи. Почему в "Барселоне"? Потому, что у Рафиньи были редкие выдающиеся сезоны. Например, в компании 2017/2018 бразилец наколотил 15 голов в 32-х матчах за "Гимарайнш", в сезоне 2021/2022 – 11 голов за "Лидс". Два сезона в "Барселоне" Рафинья молчал и был на волоске от очередного трансфера. Что же произошло в сезоне 2024/2025?

Учился играть в футбол под дулом автомата

Рафинья родился в Бразилии в семье итальянского эмигранта Рафаэля Беллоли. В детстве никто и представить не мог, что маленький Рафаэл Диас Беллоли (сегодня Рафинья) станет футболистом. Ведь его отец был музыкантом, барабанщиком группы Samba Tri. Конечно, Беллоли-старший видел своего наследника в мире музыки и искусства. Но судьба распорядилась иначе, познакомив Беллоли-младшего в юном возрасте с топ-звездой мирового футбола – Рональдиньо. Бразилец был преданным фанатом Samba Tri. На празднование своего 23-го дня рождения Рональдиньо пригласил музыкантов в свой особняк. Пока отец Рафиньи играл на барабанах, мальчик, широко раскрыв глаза, бродил по дому звезды и представлял себя таким же известным футболистом.

Однако не Роналдиньо стал кумиром маленького Рафиньи. Уже занимаясь в детской футбольной школе будущий игрок "Барселоны" не пропускал ни одного матча АПЛ, которые показывали бесплатные спортивные каналы в Бразилии. Маленький Рафинья нашел игрока, на которого он хотел стать похожим — Тьерри Анри и чемпионат, в котором хотел играть — АПЛ.

Путь в АПЛ и не только оказался далеко не простым. До 17-ти лет Рафинья играл в командах, которые были очень далеки от больших официальных турниров. Соревнования "Варзеа" были организованы для любителей футбола, которых не приглашают в большие клубы, но они все равно хотят играть. Отвратительные поля, ворота определялись двумя палками, рваные мячи, никакой футбольной экипировки. Только жестокая борьба за выживание и вооруженные люди, угрожающие смертью игрокам команды в раздевалке, которая по их мнению должна проиграть, но выигрывала. На трибунах футболисты всегда видели тех же вооруженных людей. Они совершенно спокойно могли выстрелить в воздух, если им не понравилось как сыграл тот или иной футболист. Такой бразильский футбол воспитывал Рафинью. Неудивительно, что сегодня гул любого европейского стадиона и давление болельщиков не страшны Рафинье. Вывести из себя футболиста нереально.

В 17 лет Рафинья все-таки нашел профессиональную команду, которая готова была взять его под свое крыло – "Аваи". Однако через год бразилец получил тяжелую травму и после восстановления потерял место в основном составе. Парень готов был бросить футбол и вернуться домой. "А как же твоя мечта играть в АПЛ? За нее надо бороться", – сказала мама юному Рафинье.

Вернувшись в "Аваи", Рафинья начал ездить по разным большим клубам на просмотры. Практически все деньги, которые он зарабатывал в академии, уходили на проездные билеты. Конечно, Рафинья мог зарабатывать так же, как многие другие его партнеры по команде или соседи – продавать наркотики. Но Рафинья помнил всех своих друзей, жизнь которых забрал наркобизнес.

Путь в "Барселону" — от неизвестного игрока до топ-футболиста Европы

В 2016 году Рафинье улыбнулась удача. На одном из турниров молодой вингер понравился скауту, который быстро оформил трансфер в "Виторию". Через два года, пройдя через дубли "Виктории Гимарайнш" Рафинья закрепился в основе первой команды и по итогам сезона стал лучшим бомбардиром команды, записав на свой счет 15 голов.

Летом 2018 года бразильского вингера купил португальский "Спортинг" (6,5 млн евро).А через год Рафинья подписал контракт с французским "Ренном" (стоимость трансфера уже взлетела до 21 млн евро). В 2020 году сбылась детская мечта Рафиньи – его купил "Лидс Юнайтед" только что влетевший в АПЛ из Чемпионшипа. Следует отметить, что болельщики восприняли отрицательно такое приобретение клуба. Рафинья не создавал впечатление игрока, который может бороться на правом фланге их любимой команды – маленького роста и худой. Конечно, они ведь не знали, где учился играть в футбол Рафинья.

Бразильца не смутило предвзятое отношение к нему болельщиков. Он выходил на поле, наслаждался футболом и выполнял свою работу. Уже к концу сезона Рафинья стал любимцем фанатов "Лидса" — за технику, трудолюбие, самоотдачу и голы.

Сезон 2021/2022 начался для команды со знаком "минус". "Лидс" стремительно падал вниз к зоне вылета из АПЛ. Рафинья понимал, что от его игры будет во многом зависеть судьба команды (АПЛ или Чемпионшип). В каждом матче Рафинья перепрыгивал через себя, чтобы сохранить прописку клуба в элите. Последний матч сезона с "Брентфордом" должен был решить исход сезона. При счете 0:0 на 56-й минуте Рафинья прорвался в штрафную соперника, но был жестко остановлен защитником. Бразилец заработал пенальти. Реализовал и вывел команду вперед. Через 20 минут "Брентфорд" сравнял счет. А на 90+4 минуте не без участия Рафиньи "Лидс" забил победный гол. После финального свистка Рафинья упал на газон в слезах. Он плакал от счастья победы и горечи расставания с "Лидсом". Уже тогда футболист понимал, что как бы в "Лидсе" ему не было хорошо, надо двигаться дальше.

Летом "Барселона" купила Рафинью за 55 млн евро. Болельщики "Лидса" благодарили Рафинью за два прекрасных сезона, за каждые матч, гол и передачу, за самоотдачу и красивый футбол.

Рафинья надел футболку "Лидса" неизвестным футболистом, а прощался с ней практически звездой АПЛ. Впереди его ожидала неизвестность с надеждой на лучшее в каталонском клубе.

Практически резервист стал лидером "Барселоны" и одним из лучших вингеров Европы

Два сезона в "Барселоне" (2022/2023 и 2023/2024) для Рафиньи были огромным испытанием. За это время Хави (главный тренер каталонского клуба на тот момент) открыл много молодых футболистов – Ламин Ямал, Кубарси, Касадо, Бальде. Был Обамеянг, который идеально вписался в систему Хави. Левандовски, не желающий прощаться с футболом. Дембеле, которого Хави видел в основе именно на правом фланге. Рафинью главный тренер отправил на левый фланг (неудобная позиция для бразильца). Вингер играл постоянно, но он не мог найти себя на поле. Иногда были яркие моменты.

К окончанию сезона 2024/2025 Рафинья медленно скатывался к статусу резервиста. О нем говорили, как о футболисте, от которого следует избавиться. И в данной ситуации опять-таки надо вспомнить, что стойкость характера, готовность к любому давлению не пошатнули психологическое состояние футболиста. "Барселона" получила предложение о покупке Рафиньи от клубов Саудовской Аравии. Конечно, такой трансфер решил бы многие финансовые проблемы клуба. Но Рафинья отверг предложение.

В мае 2024 года терпение Рафиньи получило вознаграждение. "Барселону" возглавил Ханс-Дитер Флик, который с первых минут разглядел талант вингера и понял, как можно результативно использовать Рафинью. Здесь надо отметить, что один несостоявшийся трансфер "Барселоны" летом 2024 года тоже стал одним из спасательных моментов в карьере Рафиньи. Ламин Ямал очень хотел, чтобы "Барселона" купила Нико Уильямса, с которым у него сложилась идеальная связка на поле в сборной Испании. Но сумма трансфера оказалась слишком неподъемной для "Барселоны". Если бы Уильямс приехал в "Барселону", "сине-гранатовые" получили бы фантастическую атакующую тройку – Ямаль – Олмо – Уильямс. И нет гарантии, что Рафинья бы так засиял.

Тем не менее все сложилось, как нельзя лучше. Бразилец ворвался в топ-пятерку лучших (во всех европейских чемпионатах) по количеству созданных моментов и ключевых передач. Он стал безоговорочным лидером команды Ханси Флика – машины, которая, несмотря на все трудности, выходит и побеждает. Главный винтик "Барселоны" – Рафинья получил от тренера свободу действий. Вингер умеет быстро и вовремя включаться в атаку, а, главное, завершать ее. Рафинья прекрасно может исполнять роль плеймейкера. Он не боится борьбы, травм и давления – все это игрок испытал на себе в юности, когда играл с теми, которые никому не нужны. Рафинья проводит самый лучший сезон в своей профессиональной карьере и вполне заслуженно ворвался в число фаворитов среди претендентов на "Золотой мяч 2025". Остается пожелать бразильскому вингеру продолжать в том же духе еще ни один сезон в "Барселоне" и сборной Бразилии.

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