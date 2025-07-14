Женское Евро. Англия – Уэльс 6:1, Нидерланды – Франция 2:5. Обзоры матчей

В британском дерби "львицы" разбили "драконов" и забрали вторую путевку в плей-офф, набрав 6 очков. Еще до перерыва фаворит отличился 4 раза, а полузащитница "Манчестер Юнайтед" Элла Энн Тун забила гол и отдала 2 ассиста. Во втором тайме на поле появились нападающие "Челси" и "Арсенала" Эгнес Бивер-Джонс и Бетани Мид и помогли друг другу отправить мяч в сетку по очереди. Валийки едут домой без единого зачетного балла.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 3-й тур

Санкт-Галлен. Kybunpark

Англия – Уэльс 6:1

Голы: Стенвэй, 13 (п), Тун, 21, Хэмп, 30, Руссо, 44, Мид, 72, Бивер-Джонс, 89 – Кейн, 76

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В параллельной встрече зрители также увидели 7 точных ударов. "Синие" подтвердили статус лидера квартета, хотя в конце первого тайма "оранжевые" оформили камбек после 0:1. Во второй половине поединка полузащитница "Сан-Диего Вейв" Дельфин Каскарино оформила дубль и сделала ассист всего за 6 минут. Подопечные Лорана Бонадея набрали 9 пунктов, у сборной королевства осталось 3 очка.

Женский ЧЕ. Групповой этап. 3-й тур

Базель. Сент-Джейкоб Парк

Нидерланды – Франция 2:5

Голы: Пелова, 26, Баша, 41 (аг) – Толетти, 22, Катото, 61, Каскарино, 64, 67, Каршауи, 90+2 (п)

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