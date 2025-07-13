Британский боксер: «Он единственный, кто имеет шанс остановить Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Аллен

Бывший спарринг-партнер Александра Усика Дэвид Аллен назвал единственного боксера, которому под силу победить украинца.

«Усик – один из лучших боксеров в истории. Не только супертяжелого веса, а именно в истории. Посмотрите, чего он достиг.

В первом бою был действительно удар не по правилам. Но сейчас все начинается с чистого листа, Дюбуа – совсем другой боксер, и он единственный, кто имеет очень большой шанс победить Усика. Однако Александр подходит к бою очень большим фаворитом», – сказал Аллен.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua