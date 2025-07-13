Ваулз: Кандидатуру Боттаса мы тоже рассматриваем

Ранним утром одного из дней гоночного уик-энда в Сильверстоуне Валттери Боттас был замечен выходящим из моторхоума Williams, где у него была встреча с Джеймсом Ваулзом, руководителем британской команды.

Понятно, что финн предпочитает это не комментировать, зато Ваулз готов признать, что считает его одним из возможных кандидатов, и не исключено, что в 2025 году Боттас может стать новым напарником Алекса Элбона. Разумеется, они отлично знакомы по тем временам, когда Валттери выступал за Mercedes.

«Я ищу гонщика, который мог бы подгонять Алекса Элбона, – рассказал Джеймс Ваулз, принимая участие в подкасте Racing Pilot. – Также этот гонщик должен подгонять всю команду, нацеливать её на достижение всё более высоких результатов.

Причём речь не только о скорости, но и о об опыте. Такой гонщик должен помогать команде прогрессировать и показывать стабильные результаты. И это только часть того, что нам сейчас необходимо. А по мере того прогресса команды значение всех этих факторов будет только возрастать.

Если же говорить о возможных кандидатах, то у нас есть список из нескольких гонщиков, который постепенно становится короче. Хочу сразу подчеркнуть: мне не нужен человек, который хочет выступать за Williams только потому, что мы за это платим.

Этот человек должен понимать, какие цели перед нами стоят, что именно мы делаем, чтобы их достичь, и действительно хочет проделать этот путь вместе с нами. Поисками такого гонщика мы сейчас занимаемся».

Когда Ваулзу задали прямой вопрос, входит ли Валттери Боттас в его список кандидатов, руководитель Williams ответил так: «Мне повезло, что когда я работал в Mercedes, Тото Вольфф доверил мне работать с перспективными гонщиками, и я этим занимался в течение нескольких лет. Поэтому могу сказать, что у меня есть довольно богатый опыт по отбору самых достойных кандидатов.

Если говорить о Валттери, то стоит напомнить, что превзойти Льюиса Хэмилтона в квалификации может только очень быстрый гонщик. Так что тут всё просто.

И Валттери не утратил прежней скорости, он такой же, как и раньше. Сейчас он выступает за команду, у которой самая медленная машина, но несмотря на это ему всё равно иногда удаётся опередить гонщиков некоторых других команд. Мне это нравится.

А также мне нравится, что его отличают такие качества, как искренность и прямолинейность. Если он что-то говорит, это значит, что именно это он и имеет в виду. Я много лет с ним работал, и это был очень приятный опыт, поэтому кандидатуру Валттери мы, безусловно, тоже рассматриваем, даже если не говорим об этом открыто.

Он не единственный претендент, но он однозначно один из тех гонщиков, кто заслуживает места в Формуле 1».

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