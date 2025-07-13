Аманда Анисимова – после разгромного поражения в финале Уимблдона: “Когда я вернулась в раздевалку, в голове произошел переломный момент”

Американская теннисистка Аманда Анисимова ответила на вопросы медиа после поражения в финале Уимблдона



Аманда Анисимова впервые в карьере сыграла в финале турнира Grand Slam. Ее выступление в Лондоне завершилось разгромным поражением от Иги Швёнтек (0:6, 0:6).

– Аманда, безусловно, тяжелый день. Но в целом это были две необыкновенные недели. Есть вещи, которыми можете гордиться?

– Да, безусловно. Это были очень особенные две недели для меня. Я наслаждалась каждым моментом, проведенным на корте. Есть много хорошего, что я могу взять с собой дальше.

– Что вы чувствовали, играя против Иги, когда она была в такой форме?

– Она вышла на корт и играла просто невероятно. Вся заслуга ей. Она смогла реализовать ту игру, которую хотела. С моей стороны, я немного растерялась, наверное, из-за нервов. Возможно, еще и усталость накопилась за эти две недели. Но она, конечно, сделала для меня все очень сложным. Она фантастический игрок, я неоднократно это говорила. Она заслужила эту победу.

– Что чувствовали в течение последних двух часов после финала? Учитывая ваш непростой путь в карьере, помогает ли это воспринимать все легче?

– Это было трудно переварить, особенно во время матча и сразу после него. Конечно, не так я представляла свой первый финал турнира Grand Slam. После матча я была немного в шоке. Но сказала себе, что обязательно стану сильнее после этого. Проиграть финал “мэйджора” со счетом 6:0, 6:0 – это действительно непросто. Но если смотреть с другой стороны, я могу использовать это как мотивацию. Очевидно, есть много вещей, которые мне нужно совершенствовать.

– Вы упоминали о нервах. Насколько сильно вы это чувствовали до начала матча и уже во время игры?

– Я нервничала, но это было не что-то чрезвычайное. На самом деле я была больше взволнована, хотела выйти и побороться. Но я не тренировалась накануне, так как очень устала. Усталость чувствовалась и во время разминки утром. Я должна была делать паузу после каждого розыгрыша.

Мне нужно работать над физической подготовкой. Продержаться две недели на турнире Большого Шлема – это очень сложно. Действительно есть куда расти. И, конечно, с точки зрения опыта – это был мой первый финал. Теперь я знаю, как это.



– Ваша речь после матча получилась очень эмоциональной. Что вы чувствовали и что помогло собраться?

– Я была переполнена эмоциями. Просто пыталась удержаться. Это был очень важный момент, и я напоминала себе: «Это невероятный момент, не дай ему исчезнуть из-за эмоций».

Я пыталась собраться, сдержать слезы и говорить от души. Было много вещей, которые хотелось сказать. Мне кажется, речь получилась длинной. Но я хотела использовать этот момент по полной, забыть на мгновение о том, что только что произошло, и отметить все, что я сделала за эти две недели, а также поблагодарить всех, кто мне помогал.

– Вы упоминали, что во время разминки после каждого розыгрыша приходилось делать паузы. Это была просто усталость или что-то другое?

– Думаю, это была общая усталость. Сезон был длинным. И это то, над чем мне точно нужно поработать. Как я говорила, это физика, и ее нужно подтягивать. Это просто то, что я чувствовала. Трудно объяснить конкретно, но я знала, что это тревожный знак.

– Ранее сегодня вы держались за правое плечо. Это повлияло на вашу подачу во время матча?

– Возможно, это и повлияло. Во время разминки оно немного болело. Но в целом я и так уже давно борюсь с подачей – думаю, это видно по статистике. Это то, над чем я работаю. Не знаю, возможно, нервы усугубляют проблему, но мы с командой точно разберемся. Это зона, которую обязательно нужно улучшать. Потому что я прошла этот турнир с, честно говоря, посредственной первой подачей.

Нужно посмотреть видео, но в целом мне кажется, что я больше боролась, чем играла с комфортом. И если я смогла дойти до финала Уимблдона с такой подачей – это уже о многом говорит. Но также и о том, что нужно добавлять.

– Вы когда-то цитировали американскую писательницу Марианну Уильямсон, которая говорила, что боль может либо уничтожить тебя, либо очистить. Это как-то перекликается с сегодняшним днем?

– Я очень люблю эту цитату. Действительно, стараюсь жить с таким подходом. Я не раз к ней возвращалась. Когда я вернулась в раздевалку, в голове произошел переломный момент: «Это сделает тебя сильнее».

Я не хочу себя ругать или принижать. Я хочу сосредоточиться на том, как стать лучше. Это, на мой взгляд, распутье. Ты сам выбираешь, куда идти. Я выбираю путь к своей цели – работать, совершенствоваться и снова попадать в такие возможности, как сегодня. Это, думаю, и поможет мне достичь желаемого.

– В конце матча вы встретились с принцессой Уэльской. Она выглядела очень сопереживающей. Что она вам сказала? Это как-то помогло?

– Это была большая честь – встретиться с ней. Я не была уверена, придет ли она сегодня, поэтому ее присутствие было очень приятной неожиданностью. Она сказала несколько теплых слов и это снова растрогало меня (улыбается). Она была очень приветливой. Сказала, чтобы я гордилась собой. Не хочу рассказывать все, что она сказала, но мы даже еще раз пообщались позже, когда я проходила мимо. Она сказала много хорошего. Это, пожалуй, один из немногих приятных моментов сегодняшнего дня.



– Что помогает вам восстанавливаться после тяжелых моментов? Может быть, любимая еда или сериал?

– Просто быть рядом с теми, кого люблю. Мне очень повезло, потому что вся моя семья здесь. В такие моменты это особенно ценно. Поэтому сегодня мне очень нужна поддержка. И я с нетерпением жду нескольких дней отдыха, чтобы отключиться от всего и провести время с родными. Это будет очень хорошо. Мне неважно, куда мы пойдем или что будем есть (улыбается).

– Вы были очень эмоциональны, когда вспомнили маму в своей речи. Можете немного больше рассказать о ее значении в вашей жизни?

– Моя мама пожертвовала очень многим. Именно поэтому я и расплакалась – она сделала все и даже больше, чтобы я дошла до этого момента. То же самое и моя сестра. Мама сделала бы все ради своих детей. Она – самый бескорыстный человек, которого я знаю. Я очень счастлива, что она рядом со мной. Я хотела поблагодарить ее как можно больше, потому что без нее я точно не была бы здесь, в этом финале. Она для меня – весь мир. Я просто не смогла сдержаться.

– После тяжелого матча накануне, могло ли то, что вы отдали все силы в той борьбе, повлиять на сегодняшнюю игру?

– Думаю, да. Во время того матча сильно давила жара. Возможно, именно она повлияла на мой уровень сегодня. Даже тогда я чувствовала, что играю хуже, чем могла бы, и делаю ошибки, которые обычно не делаю. Это, наверное, тоже сказалось на сегодняшнем результате. Но я не хочу просто искать оправдания или обвинять какие-то отдельные факторы. Подумаю над этим в ближайшие дни и постараюсь предотвратить подобное в будущем.

– Какой инсайт, по вашему мнению, эти две недели могут дать молодым игрокам, которые испытывают трудности в карьере?

– За эти две недели я поняла: идеальных матчей не бывает. У каждого дня своя история. И я ловила себя на том, что критикую себя, когда играю неидеально. А потом вспоминала: никто не идеален.

Я смотрю на игроков, таких как Янник или Карлос – они не дают соперникам легких очков. Я тоже хотела быть такой. Но потом поняла: делать ошибки – это нормально.

Сегодня я пыталась войти в игру с этим осознанием. Возможно, это была не лучшая установка (улыбается). Но именно мой боевой дух помог мне дойти до финала. Я не играла идеально, боролась, фокусировалась, держалась в сложные моменты. Это и было самым важным.



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