«Конечно, хочется медаль». Марта Костюк рассказала о своих планах выступить на Олимпиаде в Париже

Вторая ракетка Украины Марта Костюк подтвердила, что планирует выступить на Олимпийских Играх-2024 в Париже

«Планирую выступить там. Не знаю, буду ли выступать в паре, но точно буду выступать в одиночке. Очень жду своего дебюта там. Наверняка будет очень волнительно, но, надеюсь, получится абстрагироваться от того, насколько большое это событие. Просто представлять наш флаг, нашу страну. Конечно, хочется медаль, но до этого еще очень далеко», — сказала Марта Костюк.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах Ролан Гаррос. Для 21-летней Марты Костюк это может быть дебютное выступление на Олимпиаде.

btu.org.ua