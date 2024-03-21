Израиль — Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

Сможет ли Израиль впервые пробиться на Евро в своей истории?
Фото: twitter.com/footballicelandАвтор — невідомий
Победитель матча Израиль — Исландия сыграет с победителем пары Босния и Герцеговина — Украина.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 21 марта 2024 года.
21 марта. 21:45. Лондон. "Szusza Ferenc Stadion" (Будапешт)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Трансляция матча
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Прямая трансляция матча Израиль — Исландия Смотреть трансляцию
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