Израиль — Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

Сможет ли Израиль впервые пробиться на Евро в своей истории?

Фото: twitter.com/footballicelandАвтор — невідомий

Победитель матча Израиль — Исландия сыграет с победителем пары Босния и Герцеговина — Украина.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 21 марта 2024 года.

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21 марта. 21:45. Лондон. "Szusza Ferenc Stadion" (Будапешт)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча

В эфире

Прямая трансляция матча Израиль — Исландия Смотреть трансляцию

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