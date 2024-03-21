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Футбол

Израиль — Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

Сможет ли Израиль впервые пробиться на Евро в своей истории?

Фото: twitter.com/footballicelandАвтор — невідомий

    • Победитель матча Израиль — Исландия сыграет с победителем пары Босния и Герцеговина — Украина.

    Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 21 марта 2024 года.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • 21 марта. 21:45. Лондон. "Szusza Ferenc Stadion" (Будапешт)

    Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

    Трансляция: Megogo Футбол 4

    Трансляция матча

    Израиль - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

    Израиль - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

    Израиль - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

    В эфире

    Израиль - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации Євро-2024

    Прямая трансляция матча Израиль — Исландия Смотреть трансляцию

    Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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