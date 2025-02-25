Брайтон – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Андони Ираолы в следующем матче чемпионата Англии приедет в гости к "Брайтону" без Ильи Забарного, который получил прямую красную карточку в поединке прошлого тура против "Вулверхэмптона" (0:1). Посмотрим, сможет ли оборона "Борнмута" без украинца, ставшего их незаменимым лидером защиты, сдержать атаку "чаек".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени в этот вторник, 25-го февраля.

2.10 3.75 3.25 Узнать больше

Трансляцию матча вы можете посмотреть эксклюзивно на ОТТ-платформе Setanta Sports, имея подписку.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

www.ua-football.com