Мудрик получил вторую лучшую оценку за матч против Тоттенгема

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Украинский вингер Челси Михаил Мудрик получил высокую среднюю оценку за перенесенный матч 26 тура Английской Премьер-лиги против Тоттенгема (2:0) от статистического ресурса SofaScore .

Мудрик отыграл 75 минут и получил 7,8 балла. Футболист 49 раз прикоснулся к мячу, четыре раза пробил по воротам (один раз – в плоскость), отдал 3 ключевые передачи и сделал 3 попытки дриблинга (2 из которых успешны).

Отметим , что украинца опередил только защитник Марк Кукурелья, получивший 8,0.

Пока подопечные Маурисио Почеттино занимают 8 строчку в турнирной таблице с 51 очком в активе.

Напомним, в 35 туре АПЛ Челси с Мудриком в составе ;сыграл вничью с Астон Виллой.

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