Мудрик и Зинченко в компании с Грилишем и Рашфордом. Футболисты АПЛ, которые разочаровали в сезоне 2023/2024

Большинству из них пора искать новое место работы

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Английская Премьер-лига завершила сезон. Футболисты, которые не будут вызваны в свои сборные, могут выдохнуть и на некоторое время переключиться на отдых или поиски нового места работы. Пора подводить итоги прошедшего сезона. Начать, пожалуй, можно с того, кто же из игроков АПЛ нас разочаровал больше всех.

Джек Грилиш

Предыдущий сезон (2022/2023) Джек Грилиш завершил героем "Манчестер Сити", сыграв одну из важных ролей в команде Гвардиолы. Однако в нынешнем сезоне Пеп не так безгранично доверял англичанину. Статистика выступлений говорит сама за себя — 2064 минуты (АПЛ) в прошлом сезоне против 1004 минут в нынешнем.

Конечно, следует признать, что футбольный год 2023/2024 стал для Грилиша в целом большим испытанием. На старте сезона Джек получил травму подколенного сухожилия, которая его выбила на шесть матчей. Не успев восстановиться, футболист подхватил вирусную инфекцию. К концу декабря, казалось, Грилиш может не только вернуться на поле, а и составить конкуренцию Жереми Доку. На на Джека свалилась еще одна неприятность. После матча с "Эвертоном" Грилишу сообщили об ограблении его дома. Через три дня Джек мужественно вышел на матч с "Шеффилдом", но было видно — его мысли очень далеки от футбола/

Все эти неприятности отразились на физическом и эмоциональном состоянии футболиста. Масло в огонь подлила быстрая адаптация Доку. 21-летний бельгиец с первых матчей не позволил Гвардиоле сомневаться, что он может стать взрывной силой "Манчестер Сити". Бельгиец готов в любой момент рвануть вперед, обыграть соперника и отдать пас партнерам, выводя их на ударные позиции. Грилиш такое вытворять не может. Неудивительно, что при каждом касании мяча Доку, болельщики восторженно аплодируют, а Грилиша освистывают.

"Я не понимаю, почему болельщики так реагируют. Поэтому их свист расцениваю как комплимент", — самоуверенно говорит Джек Грилиш.

Регресс футболиста в нынешнем сезоне очевиден. Грэм Сунесс, экс-футболист "Ливерпуля" считает, что Джеку следовало бы подумать о смене клуба. "Грилишу 28 лет. Это тот возраст, когда топовый футболист находится на пике возможностей. Если Джек не вернется к той форме, которая у него была в "Астон Вилле" и в первом сезоне у Гвардиолы, есть шанс завершить карьеру топовым резервистом".

Маркус Рашфорд

Рашфорд, как и Грилиш, выдал очень результативный сезон 2022/2023. 29 голов и восемь ассистов (во всех турнирах) заставили "Манчестер Юнайтед" и болельщиков надеяться, что наконец-то футболист взялся за ум и будет продолжать тянуть команду вверх по турнирной таблице. До завершения срока контракта оставался всего год. Внезапно возросший интерес к нападающему со стороны ПСЖ заставил "красных дьяволов" срочно думать о новом соглашении. С декабря 2022 года по июнь 2023 стороны вели переговоры. Контракт подписали до 2028 года. В тот день, когда Маркус ставил подпись на страницах соглашения, его трансферная стоимость составляла 80 миллионов евро. Через четыре месяца цифра упала до 75 млн евро. К марту 2024 года — до 60 млн евро. В таком же темпе падала и уверенность болельщиков, что Рашфорд способен на подвиг и в нынешнем сезоне.

На протяжении всего сезона Маркус услышал столько же критики, как и все "красные дьяволы", включая Эрика тен Хага. И это не удивительно. Ведь Рашфорд вырос в "Манчестер Юнайтед". Воспитанник "красных дьяволов", в понимании болельщиков, должен быть лидером команды. Особенно, когда не все так гладко.

"Рашфорд похож на Марсьяля. Иностранный футболист пришел в клуб и всеми своими действиями показывает, что его не волнует команда. Но Маркус с семи лет в "Манчестер Юнайтед". Такое поведение недопустимо", — сказал Гари Невилл в интервью The Athletic.

Вместо того, чтобы удивлять футбольными результатами, в нынешнем сезоне Рашфорд занял первое место в рейтинге антигероев за пределами футбольного поля. В сентябре нападающий стал участником дорожно-транспортного происшествия. В октябре разозлил болельщиков посещением ночного клуба после проигранного матча с "Манчестер Сити". В январе Рашфорд пропустил тренировку, сообщив главному тренеру, что плохо себя чувствует. Однако правда просочилась. Неготовность тренироваться — следствие двухдневного путешествия по ночным клубам Белфаста.

Сегодня Рашфорда сравнивают с Уэйном Руни, который в былые времена страдал алкоголизмом. Многие болельщики считают, что Маркус идет по стопам своего соотечественника.

Каземиро

Бразильский футболист переехал в Англию в 2022 году. После завершения первого сезона в АПЛ к игроку были вопросы. Но не так много, как в сезоне 2023/2024. Уже в первых матчах Каземиро начал допускать много непростительных ошибок, создавая трудности в опорной зоне. Бразилец выглядел весь сезон немного потерянным, не достаточно сконцентрированным, медленно принимающим решения. Защитники "Манчестер Юнайтед" вынуждены были подниматься выше и спасать положение.

"Опорники находятся в отличной форме гораздо дольше, чем защитники и нападающие. Но после 31 года они не выдерживают темп АПЛ", — писал The Athletic.

Вероятно, физическая форма Каземиро подтверждает данную теорию. Разочаровав болельщиков и клуб, Каземиро отправится этим летом искать футбольное счастье в другом чемпионате.

Антони

Еще один бразильский футболист "Манчестер Юнайтед" провалил сезон 2023/2024. Если в прошлой компании Антони отметился четырьмя голами и двумя ассистами (АПЛ), то в нынешнем всего одним голом. Многие эксперты считают, что виноваты клуб и Эрик тен Хаг. Главный тренер настоял на переезде Антони в Англию из "Аякса", опираясь на опыт совместной работы с футболистом в нидерландском клубе. "Манчестер Юнайтед" заплатил за крайнего нападающего огромные деньги — 95 миллионов евро. Конечно, такие деньги и доверие тренера надо оправдывать. Однако Антони не справился с трудностями. Футболист так и не смог раскрыться в полной мере.

В какой-то момент безрезультатность Антони даже сломала безграничную поддержку тренера.

Ко всем неудачам в футболе прибавился скандал с расследованием дела о домашнем насилии. Девушка футболиста написала заявление в полицию, обвинив Антони в агрессивном поведении. "Манчестер Юнайтед" отстранил игрока от тренировок и матчей. Через некоторое время клуб решил не делать поспешные выводы до вынесения вердикта бразильского суда, помня о громком скандале с Мейсоном Гринвудом.

Несмотря на отличные качества игрока (техника, чтение игры, точность передач, отбор мяча), Антони провел сезон с большим "минусом" и есть вероятность, что "Манчестер Юнайтед" все-таки избавится от бразильца.

Мейсон Маунт

"Манчестер Юнайтед" сделал все возможное, чтобы летом 2023 года получить воспитанника "Челси" — Мейсона Маунта. Футболист и сам был не против покинуть родной клуб. В его планы входила перезагрузка карьеры в составе "красных дьяволов". Но Мейсон попал в скверное положение. Атакующий хавбек не произвел впечатление на болельщиков. А три травмы еще больше отбросили футболиста от основы. Тен Хаг в декабре 2023 года отметил, что Мейсону "не хватает мотивации". Вторая половина сезона не принесла изменения в лучшую сторону. В итоге всего 514 игровых минут за весь сезон и один гол.

В те редкие минуты, когда Маунт выходил на поле, создавалось впечатление, что футболист не понимает свою роль в составе "красных дьяволов". А давление со стороны болельщиков никак не помогало ему расслабиться и показывать тот футбол, в который он действительно умеет играть. Маунт оказался загнанным в психологическую яму. Осенью не критиковал футболиста только ленивый. Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Луи Саа дал весьма жесткую характеристику Маунту: "Даже Каземиро играет в атаке лучше, чем Маунт. Это нонсенс. Он все время без мяча. Где его мотивация и ответственность? Где креатив?"

От болельщиков "Челси" Мейсону тоже досталось. В апреле во время матча против своего бывшего клуба Маунт вышел на 86-ой минуте, заменив Гарначо. Через несколько минут футболист увидел на трибунах футболку с надписью "Иуда" и 19-м номером, под которым Мейсон выступал за "Челси". А после финального свистка Энцо Фернандес подошел к Мейсону, указал на эмблему "Челси" на своей футболке и назвал его "трусом" (по информации Daily Mail). Так аргентинец отпраздновал победу своей команды (4:3) над "красными дьяволами".

Кэлвин Филлипс

Филлипс пришел в "Манчестер Сити" , как основной футболист сборной Англии и "Лидса". Однако у Гвардиолы футболист потерялся на скамейке запасных. Аренда в "Вест Хэм", казалось, поможет Кэлвину вернуться в хорошую игровую форму и вспомнить, что такое регулярно выходить на футбольное поле. В итоге у Филлипса всего 309 игровых минут. Футболист так и не подошел к своей лучшей физической форме и вряд ли будет ключевым игроком в команде Саутгейта на Евро-2024.

Михаил Мудрик

Нельзя сказать, что Михаил полностью провалил сезон 2023/2024. По ходу компании с Почеттино украинец стал гораздо уверенней выглядеть в команде, которая строится, перестраивается, экспериментирует. На старте сезона 2023/2024 на Мудрика продолжал давить ценник в 100 млн евро и безрезультатные выходы на поле. Получал Михаил постоянно и порции критики. Многие эксперты утверждали, что Михаил выглядит на поле отдельным игроком, не чувствует партнеров и не понимает, что происходит.

Однако у Почеттино и Михаила все-таки начинает вырисовываться прогресс. Пять голов и два ассиста в АПЛ (31 матч) — это уже что-то.

"В прошлом сезоне Мудрик выглядел тяжело и неуклюже. Он не понимал, что надо делать с мячом, когда получал его в ноги. Сейчас футболист немного адаптировался к английскому футболу и шагает в правильном направлении. Но работать еще надо ой как много", — отметил Гари Невилл осенью 2024 года.

Конечно, ожидали от футболиста намного больше. Весь футбольный год Михаил слышал от болельщиков и негодование, и похвалу. Так что, в сезоне 2023/2024 украинский вингер не удовлетворил своей игрой болельщиков "Челси" и английского футбола.

Александр Зинченко

Разочаровал футбольных болельщиков и Александр Зинченко. Из ключевого игрока "Арсенала" (сезон 2022/2023), Александр превратился в футболиста, которого критикуют практически все.

Во многом, считают эксперты, виноват Микель Артета, который выдал футболисту новую роль — левый защитник. Александр все-таки больше атакующий игрок. После того, как в матче с "Ливерпулем" Зинченко не удержал Салаха и дал возможность египтянину забить гол в ворота "Арсенала", Гари Невилл назвал украинца "обузой команды". Майкл Оуэн отметил медлительность Александра. А Майкл Грей вообще громко заявил, что "канониры" могут лишиться чемпионства исключительно благодаря ошибкам Зинченко".

Не получилось у Александра пройти сезон 2023/2024 без травм, что никак не способствовало получению постоянного игрового времени. 2135 игровых минут в прошлом сезоне против 1727 — в нынешнем.

Если зимой Микель Артета утверждал, что Зинченко необходим "Арсеналу", то весной его риторика резко изменилась в сторону возможного трансфера футболиста.

Фото — Getty Images / Global Images Ukraine

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