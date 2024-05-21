«Я вроде как не заслужил этого». Доминик Тим — о том, что не получил wild card в основную сетку Ролан Гаррос

Экс-третья ракетка мира и двукратный финалист Ролан Гаррос Доминик Тим поделился своими мыслями о том, что не получил wild card в основную сетку грунтового «мэйджора»

«Честно говоря, у меня было много времени и много турниров, чтобы подняться в рейтинге, но я этого не сделал, так что я вроде как не заслужил этого, и это нормально. Я десять раз участвовал в основной сетке турнира, так что этого более чем достаточно», — сказал австрийский теннисист.

Вчера Доминик Тим выиграл свой первый матч в отборочной сетке Открытого чемпионата Франции, одолев в трех сетах итальянского теннисиста Франко Агаменоне.

Напомним, что Доминик Тим несколько дней назад объявил, что этот сезон станет последним в его профессиональной карьере.

btu.org.ua