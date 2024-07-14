Гамбург (ATP 500). Жеребьевка, призовые, очки и даты турнира

Результаты жеребьевки турнира ATP 500 в Гамбурге

Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

• Мужской турнир, проходящий в Гамбурге был основан в 1892 году и входит в топ-5 старейших теннисных соревнований в истории. С 1990 года по 2008 год включительно турнир относился к категории “Мастерс”, после чего понизился до категории АТР 500. Матчи проходят на открытых грунтовых кортах комплекса Am Rothenbaum.

• Игры основной сетки стартуют в понедельник 15 июля. Финальные матч в одиночном и парном разрядах состоятся в воскресенье 21 июля.

• Официальный мяч турнира – Dunlop.

• В прошлом году чемпионом турнира стал немец Александр Зверев. Титул в парном разряде выиграли также представители Германии Кевин Кравитц и Тим Пютц.

• Трижды чемпионом “Мастерса” в Гамбурге становился украинец Андрей Медведев. В 1994 году он победил в решающем матче Евгения Кафельникова, годом позже хорвата Горана Иванишевича, а в финале 1997 года – испанца Феликса Мантилью.

• Роджер Федерер является рекордсменом турнира по количеству завоеванных титулов в Открытой эре. Швейцарец побеждал на этих соревнованиях четыре раза.

• Из чемпионов прошлых лет в этом сезоне в Гамбурге сыграет лишь действующий победитель турнира Александр Зверев.

Одиночный разряд

Wild Card от организаторов получили:

Максимилиан Мартерер (Германия)

Рудольф Моллекер (Германия)

Генри Сквайр (Германия)

ТОП-8 сеяных и их соперники во втором круге:

1. Александр Зверев (Германия) – “квалифаер”

2. Хольгер Руне (Дания) – Фабиан Марожан (Венгрия)

3. Себастьян Баэс (Аргентина) – Доминик Кепфер (Германия)

4. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Генри Сквайр (Германия, WC)

5. Артур Фис (Франция) – Жауме Мунар (Испания)

6. Маттео Арнальди (Италия) – Педро Мартинес (Испания)

7. Лучано Дардери (Италия) – Лоренцо Сонего (Италия)

8. Чжан Чжичжэнь (Китай) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €14 760

R2: 50 очков / €27 670

QF: 100 очков / €51 835

SF: 200 очков / €101 460

FR: 330 очков / €190 345

W: 500 очков / €112 555

Парный разряд

Дастин Браун/Даниэль Мазур (Ямайка/Германия)

Доминик Кепфер/Андреас Мис (Германия)

ТОП-4 сеяных и их соперники в первом круге:

1. Раджив Рам/Остин Крайичек (США) – Тьягу Зайбот Вилд/Александр Шевченко (Бразилия/Казахстан)

2. Кевин Кравитц/Тим Пютц (Германия) – “квалифаеры”

3. Фабьен Ребуль/Эдуар Роже-Васслен (Франция) – Дастин Браун/Даниэль Мазур (Ямайка/Германия, WC)

4. Мэттью Эбден/Джон Пеерс (Австралия) – Константин Франтцен/Хендрик Йебенс (Германия)

Очки и призовые:

R1: 0 очков / €8 120

QF: 90 очков / €15 680

SF: 180 очков / €31 360

FR: 300 очков / €61 980

W: 500 очков / €116 220

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