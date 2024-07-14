Слухи: Майк Крак может перейти в Sauber/Audi?

До летнего перерыва остаётся две гонки, в Венгрии и Бельгии, и команда Sauber после первой половины сезона находится в весьма сложном положении. Причём не только потому, что после 12 этапов сезона она не смогла заработать ни одного очка и занимает последнюю строчку в Кубке конструкторов.

Как пишет швейцарский таблоид Blick, обычно неплохо информированный о том, что происходит в Хинвиле, за кулисами событий чемпионата в руководстве Sauber/Audi идёт борьба за власть. Якобы между Андреасом Зайдлем, исполнительным директором Sauber Group, и Оливером Хоффманном, управляющим директором Audi Sport, обострились противоречия.

В том числе это связано с тем, что Гернот Дёльнер, новый исполнительный директор немецкой компании, поручил Хоффманну курировать заводскую программу в Формуле 1, и теперь между двумя управленцами, отвечающими за создание заводской команды Audi, возникли разногласия, поскольку они не могут поделить полномочия.

В этой ситуации появились слухи, что уже обсуждается альтернативная кандидатура будущего руководителя команды – речь о Майке Краке, который теоретически может перейти на работу в Хинвил. Опять же, по слухам, ему становится всё менее комфортно в Aston Martin (вероятно, из-за методов, которые практикует Лоуренс Стролл, владелец британской команды, и предстоящего прихода Энди Кауэлла).

Приведём небольшую цитату из текста в воскресном номере Blick: «Остаётся лишь надеяться, что жертвой немецких разборок не станет Беат Цендер, занимающий должность спортивного директора Sauber, уроженец Цюриха и один из лучших умов Формулы 1. А также продолжает удивлять тот факт, что несмотря на весь этот хаос, связанный с приходом Audi, юрист Алессандро Алунни Брави продолжает исполнять обязанности представителя команды…»

И по-прежнему остаётся открытым вопрос о том, кто станет напарником Нико Хюлкенберга в Sauber/Audi в следующем году. Судя по всему, Валттери Боттас собирается перейти в Willliams, и Джеймс Ваулз открыто говорит о своём интересе к финну.

Как сложится дальнейшая судьба Гуаньюя Чжоу, остаётся только гадать. По мнению автора текста в Blick, кого в Sauber точно не ждут, так это Кевина Магнуссена, чья карьера в Формуле 1 может завершиться. В Haas F1 уже подписали контракт с Оливером Берманом, 19-летним протеже Ferrari, и, похоже, всё идёт к тому, что его напарником в американской команде в следующем году станет опытный Эстебан Окон.

В общем, в Формуле 1 сейчас самый разгар silly season – «бестолковым сезоном» в мира автоспорта называют время, когда начинается активная фаза переговоров по поводу всевозможных переходов и слухов, неизбежно связанных с этим процессом. Причём этот период ещё не достиг своего пика.

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