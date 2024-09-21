В Pirelli предвидят на Гран При Сингапура тактические игры

В Сингапуре Ландо Норрис завоевал 161-й поул в истории команды McLaren, а для него это уже шестое такое достижение. Анализируя события квалификации, пресс-служба Pirelli, в частности, отметила, что некоторым гонщикам удавалось улучшить время на мягкой резине на втором быстром круге, перед которым они проезжали круг в умеренном темп, давая резине остыть.

Отдельно итальянские шинники отметили, что приз за победу в квалификации Ландо получил от знаменитой ирландской группы The Corrs, чьи диски разошлись по миру тиражом боле 40 млн. экземпляров. И сегодня вечером этот семейный коллектив из Ирландии давал концерт на Гран При Сингапура.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «День складывался очень интересно уже начиная с третьей тренировки. Несмотря на затяжной ливень, поливавший трассу ночью, сцепление не стало хуже, и по ходу 60-минутной сессии оно продолжало улучшаться.

Но в квалификации ситуация была иной, состояние покрытия почти не менялось – именно этим объясняется, почему Норрису удалось превзойти время, показанное им же на третьей тренировке, всего на 0,125 секунды.

Но надо помнить, что в Сингапуре очень высокая влажность, и между тренировкой и квалификацией никакой активности на трассе не было, что тоже могло сказаться на состоянии асфальтового покрытия.

Если говорить о завтрашней гонке, то на этой трассе на пит-стопе теряется около 28 секунд. Наш первичный анализ говорит о том, что в теории быстрее всего дистанцию Гран При можно преодолеть, если стартовать на жёсткой резине, после чего между 21-м и 27 кругом перейти на Medium.

Но и мягкие шины годятся для первого отрезка гонки, хотя тогда пит-стоп нужно будет провести раньше, между 14-м и 19 кругом. Впрочем, те, кто стартует ближе к середине пелотона, могут рассмотреть вариант, при котором они начинают гонку на жёсткой резине и стараются затянуть первый отрезок как можно дольше, после чего можно будет провести пит-стоп где-то между 37-м и 43 кругом.

Но мы часто видели, в том числе в прошлом году в Сингапуре, что на трассах такого типа команды и гонщики играют в тактические игры, диктуя определённый темп – прежде всего это относится к первому отрезку.

Кроме того, необходимо принимать во внимание факторы, на которые нельзя повлиять: это высокая вероятность нейтрализации гонки автомобилем безопасности и погода. Но важно быть ко всему этому готовым и стараться в полной мере использовать любую возможность».

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