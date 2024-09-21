Киев-Баскет победил Черкасских Мавп и выиграл предсезонный турнир в Ивано-Франковске

Соревнования завершатся в воскресенье

Киев-Баскет обыграл Черкасских Мавп в матче предсезонного благотворительного турнира в Ивано-Франковске — 75:65. Киевляне досрочно стали победителями соревнований, приуроченных ко Дню защитников и защитниц Украины.

Первая четверть прошла в равной борьбе. Киевлянам удалось вырваться вперед во второй десятиминутке. Мавпы совершили рывок после перерыва, сравняв счет, однако последняя четверть вновь была за Киев-Баскетом.

В составе киевлян самым результативным стал Егор Сушкин, который набрал 14 очков. У Мавп отличился Лев Кошеватский, на счету которого 17 очков.

Напомним, в первом матче благотворительного турнира Киев-Баскет обыграл Прикарпатье-Говерлу. Подопечные Дмитрия Забирченко досрочно выиграли соревнования.

В заключительном матче турнира Черкасские Мавпы сыграют с Прикарпатьем-Говерлой. Встреча пройдет в воскресенье, 22 сентября, начало — в 14:00.

Благотворительный турнир ко Дню защитников и защитниц Украины

Киев-Баскет — Черкасские Мавпы — 75:65 (21:19, 19:11, 14:24, 21:11)

Киев-Баскет: Буренко (4+8 передач), Бур (3), Клевзуник (12+8 подборов), Сандул (8+11 подборов), Сафонов (8+5 подборов), Сушкин (14), Зайцев (13), Когут (8), Карпюк (5+5 подборов)

Черкасские Мавпы: Холод (2), Кошеватский (17), Клебан (4), Пирогов (5), Марченко (12), Климов (12), Агафонов (8+5 подборов), Фесун (3), Назаренко (2)

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