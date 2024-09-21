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Футбол

Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Готов ли Эрлинг Холанд показать себя в большом матче?

Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • После чрезвычайно мощного старта сезона от Эрлинга Холанда, все уже успели восхититься его формой и сказать немало комплиментов в его адрес, но болезнь норвежца с большими матчами как будто никуда не пропала. Это доказал матч против "Интера".

    Сможет ли Холанд наконец показать себя в большой игре, когда за этим будут наблюдать все и когда болельщики будут надеяться на него так, как никогда? Скоро увидим!

    Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Манчестер Сити” — “Арсенал” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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