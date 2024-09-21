Манчестер Сити – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Готов ли Эрлинг Холанд показать себя в большом матче?

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После чрезвычайно мощного старта сезона от Эрлинга Холанда, все уже успели восхититься его формой и сказать немало комплиментов в его адрес, но болезнь норвежца с большими матчами как будто никуда не пропала. Это доказал матч против "Интера".

Сможет ли Холанд наконец показать себя в большой игре, когда за этим будут наблюдать все и когда болельщики будут надеяться на него так, как никогда? Скоро увидим!

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

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Трансляция матча “Манчестер Сити” — “Арсенал” Смотреть трансляцию

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