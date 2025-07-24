Где смотреть матч Александрия – Партизан 24 июля

24 июля в 20:00 по киевскому времени на стадионе «ГКС Катовице» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций между украинской «Александрией» и сербским «Партизаном». Эта встреча обещает быть особенно интересной, ведь для обеих команд она станет не только началом евросезона, но и возможностью доказать свою силу после непростых изменений. «Александрия» дебютирует с новым тренером, а «Партизан» продолжает поиск стабильности. В этой статье euro.com.ua расскажет, где и как смотреть матч, разберем сильные и слабые стороны соперников, а также предложим прогноз на исход встречи.

Где и когда смотреть матч

Прямая трансляция встречи между «Александрией» и «Партизаном» будет доступна 24 июля в 20:00 по киевскому времени. Официальным вещателем назначена платформа Киевстар ТВ, и просмотр будет бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. Чтобы получить доступ, достаточно создать аккаунт на сайте сервиса. Также стоит отметить, что обе команды приняли решение провести матчи без участия гостевых болельщиков — такая мера была принята организаторами турнира и клубами по соображениям безопасности. Это может повлиять на атмосферу поединков и уровень психологического давления на игроков.

Состояние «Александрии» перед матчем

Украинский клуб завершил прошлый сезон на втором месте в чемпионате, показав лучший результат в своей истории. Однако летом команду покинули сразу несколько ключевых игроков, включая Мартынюка, Калюжного, Филиппова и Шабанова. Главной потерей стал тренер Руслан Ротань. На его место был приглашён молодой специалист Кирилл Нестеренко, для которого матч против «Партизана» станет дебютным в официальных играх. В контрольных поединках под его руководством команда проиграла четыре встречи и одну завершила вничью, но такие матчи не всегда отражают реальный потенциал. Новый тренер продолжает наигрывать состав и внедрять свои идеи в игру.

Текущая форма и проблемы «Партизана»

Сербский «Партизан» не выигрывал трофеев уже шесть лет и завершил прошлый чемпионат на втором месте с большим отставанием от «Црвены Звезды». В январе клуб возглавил Срджан Благоевич, однако существенного прогресса команда не показала. Более того, «Партизан» уже вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив кипрскому АЕКу. Летом клуб провёл товарищеские матчи против московских «Динамо» и ЦСКА, оба из которых проиграл. Эти результаты подчеркивают нестабильность и слабую форму команды. Кроме того, внимание к симпатиям болельщиков «Партизана» к России вызывает дополнительную напряженность вокруг матча.

Сравнение команд: сильные и слабые стороны

Для наглядности представим ключевые аспекты в виде таблицы:

Характеристика Александрия Партизан Главный тренер Кирилл Нестеренко (дебют) Срджан Благоевич Последние 5 матчей 4 поражения, 1 ничья 2 поражения, 2 ничьи, 1 победа Потери в составе Ушли лидеры и тренер Без усилений, слабые трансферы Еврокубковый опыт Небольшой, но амбициозный клуб Более опытный, но в кризисе Психологическое состояние Начало новой эпохи, нестабильность Давление от болельщиков и СМИ

Обе команды находятся на этапе перестройки. «Александрия» только начинает путь с новым тренером, а «Партизан» — пытается выкарабкаться из серии неудач.

Прогноз на матч

По мнению букмекеров, шансы на победу у команд примерно равны. Коэффициент на победу «Александрии» составляет 2,33, на успех «Партизана» — 2,84, а на ничейный результат — 3,3. Что касается общего прохода в следующий этап, то здесь ситуация также сбалансирована: коэффициенты 1,80 на «Александрию» и 1,87 на «Партизан». Такой баланс говорит о высокой неопределенности. Ожидается упорный матч с минимумом ошибок, в котором многое может решить реализация стандартов или индивидуальные действия игроков. Первый матч станет ключом к общему успеху — особенно учитывая, что играть придется без поддержки гостевых трибун.

Соперники равны

Матч между «Александрией» и «Партизаном» обещает быть непредсказуемым. Обе команды переживают важные трансформации: украинцы строят новую команду с молодым тренером, сербы — пытаются вернуться к прежним достижениям. Футболисты «Александрии» подходят к матчу без лишнего давления, но и без стабильной игры, тогда как «Партизан» обязан реабилитироваться за прошлые неудачи. В таких условиях может случиться всё что угодно — от яркой победы одной из сторон до обоюдно осторожной ничьей. Болельщикам остаётся только включить трансляцию и наблюдать за тем, как будет разворачиваться эта еврокубковая дуэль.

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