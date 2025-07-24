Бывший президент Лиона выступил с критикой финансового контрольного органа французского футбола

Бывший президент "Лиона" Джон Текстор раскритиковал DNCG — финансовый контрольный орган французского футбола.

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DNCG изначально отказалась отменять административное решение о понижении "Лиона" в Лигу 2. Это заставило клуб провести масштабные организационные изменения — Текстор оказался вне процесса, а руководство перешло к Мишель Канг. Бизнесмен считает, что скрытым мотивом DNCG была именно смена руководства в "Лионе".

"Я никогда не мог представить, что DNCG настолько серьнзно отступит от общепринятых принципов анализа устойчивости и финансовой жизнеспособности, чтобы вынести одно из самых суровых решений в отношении сообщества "Лиона", главным образом (как я считаю), чтобы обслуживать протекционистские интересы отдельных лиц и вынудить к смене руководства в нашем клубе", — написал Текстор в заявлении.

Текстор также пренебрежительно высказался о DNCG, назвав ее "субъективной комиссией волонтеров-бизнесменов".

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