Шахтёр и Бешикташ: Луческу как общее звено

Мирча Луческу — фигура, которая навсегда вписана в историю европейского футбола. Он тренировал в разных странах и клубах, но именно в “Шахтёре” и “Бешикташе” он оставил один из самых ярких следов. Эти команды из Украины и Турции связывает не только участие в еврокубках, но и общий наставник, который в своё время кардинально изменил их облик. Перед очным матчем этих команд в Лиге Европы особенно интересно вспомнить, как Луческу влиял на обе стороны, и почему его имя до сих пор вызывает уважение у болельщиков обеих команд. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Как Луческу стал героем “Бешикташа”

После ухода из “Галатасарая” в 2002 году Мирча Луческу возглавил “Бешикташ” — накануне 100-летия клуба. Это был знаковый шаг, и руководство клуба делало на него ставку. Уже в первом сезоне румынский специалист привёл команду к чемпионству, проиграв всего один матч в 34 турах. Тогда он сумел убедить руководство вернуть в клуб звёздного Сергена Ялчина, усилил состав легионерами и внедрил гибкую схему 3-5-2. Помимо побед в чемпионате, “Бешикташ” дошёл до четвертьфинала Кубка УЕФА, обыграв по пути киевское “Динамо”. Это был один из лучших сезонов в истории клуба.

Тактические новшества и трансферы

Луческу реформировал не только состав, но и стиль игры “Бешикташа”. Он сделал ставку на:

Систему 3-5-2, трансформируемую в 4-4-2

Атакующий футбол с прессингом

Универсальных игроков, способных действовать на разных позициях

Среди ключевых трансферов: Оскар Кордоба (вратарь), Антонио Карлос Заго (защитник), Паскаль Нума (нападающий) и Федерико Джунти (опорный полузащитник). Эта команда не только побеждала, но и играла красиво, за что получила признание даже за пределами Турции.

Конфликты и провальный второй сезон

Однако второй сезон стал переломным. Несмотря на успешное начало, “Бешикташ” неожиданно проиграл “Самсунспору” со счётом 0:4, получив шесть удалений. После матча Луческу вступил в конфликт с журналистами, особенно с Ахметом Чакаром. Вылет из Кубка УЕФА от “Валенсии”, потеря очков в чемпионате и скандальные высказывания о нечестности турецкого футбола только усугубили положение. В итоге команда скатилась на третье место, а контракт с тренером расторгли досрочно. Так завершилась его турецкая глава — под шквал критики и разочарования.

Начало новой эры в “Шахтёре”

В мае 2004 года Луческу принял “Шахтёр”. Уже в первом своём сезоне он выиграл Кубок Украины, а затем началась эпоха тотального доминирования. За 12 лет он принёс клубу 22 трофея, включая чемпионаты, Кубки и даже Кубок УЕФА. Его философия игры, ставка на техничных легионеров и доверие молодёжи изменили украинский футбол. От клуба, уступающего “Динамо”, “Шахтёр” превратился в настоящего европейского бойца. Всё то, что не получилось в Турции, Луческу реализовал в Донецке на высшем уровне.

Один тренер — две легенды

И “Шахтёр”, и “Бешикташ” стали частью биографии Мирчи Луческу. Оба клуба он поднимал в переломный момент, оба выводил на вершину. Его методы, тактика и подход к подбору игроков стали определяющими. Теперь, когда эти команды встречаются в Лиге Европы, их объединяет не только текущая цель — выйти в следующий раунд, но и общее футбольное прошлое. Луческу доказал, что талант тренера способен формировать историю клуба на десятилетия вперёд. Он стал тем, кто связал Турцию и Украину — через футбол.

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