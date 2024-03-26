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Футбол

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

Макдэвид повторил уникальные достижения Торнтона и Гретцки

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports Коннор близок к отметке в 100 голевых передач за сезон.

Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в проигранном матче с «Оттавой» (3:5) и впервые в карьере преодолел отметку в 90 передач за сезон. В прошлом году канадец помог партнерам отличиться 89 раз, но сам забросил 64 шайбы против 26 нынешних. Скорее всего, лидер «Эдмонтона» завершит нынешний чемпионат со вторым результатом в карьере — задача набрать 36 баллов в 13 встречах кажется невыполнимой даже для лучшего бомбардира современности.

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

Нет сомнений в том, что Макдэвид обновит лучший ассистентский результат XXI века. В новом тысячелетии отметку в 90 передач преодолевал только Джо Торнтон, который в сезоне-2005/06 остановился на отметке 96 голевых пасов. Велика вероятность, что в течение месяца список расширится до трех фамилий. Для этого Никите Кучерову нужно ассистировать партнерам еще восемь раз.

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

Макдэвид всего лишь 12-й хоккеист, которому удалось сделать 90 голевых передач за одну регулярку. Больше одного раза юбилейную отметку преодолевали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Адам Оутс и Джо Торнтон. Кстати, по 100 пасов раздавали пока что только трое — Гретцки (11 раз), Лемье и Орр (по разу).

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

За девять сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 967 (329+638) очков. Капитан «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — он опережает на 140 баллов, Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» — на 187. Четвертое место с отставанием в 198 очков занимает Никита Кучеров, Артемий Панарин — пятый, Александр Овечкин — 11-й (и лучший в рейтинге снайперов). Кстати, больше Макдэвида помимо второго голеадора в истории забили Остон Мэттьюс (357), Леон Драйзайтль (341) и Давид Пастрняк (335).

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

В нынешнем сезоне Макдэвид покорил отметку в полтора очка в среднем за игру, добравшись до показателя 1,520. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270). Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,250). Лидерство в российском рейтинге вернул себе Кучеров (5-е место, 1,193), подвинувший Кирилла Капризова (7-е, 1,172). Неподалеку располагаются и Артемий Панарин (9-е, 1,150) с Евгением Малкиным (10-е, 1,132).

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

В истории Макдэвид занимает четвертое место, уступая только двум звездам самое результативное время в истории лиги (1970-1980) Уэйну Гретцки и Марио Лемье, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Удержав высочайший темп, Коннор подвинул еще одну легенду Майка Босси, который завершил карьеру с показателем результативности 1,497.

Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

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