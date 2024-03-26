Хоккеист из космоса. Макдэвид может установить достижение, покорявшееся только троим игрокам

Макдэвид повторил уникальные достижения Торнтона и Гретцки

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports Коннор близок к отметке в 100 голевых передач за сезон.

Коннор Макдэвид дважды ассистировал партнерам в проигранном матче с «Оттавой» (3:5) и впервые в карьере преодолел отметку в 90 передач за сезон. В прошлом году канадец помог партнерам отличиться 89 раз, но сам забросил 64 шайбы против 26 нынешних. Скорее всего, лидер «Эдмонтона» завершит нынешний чемпионат со вторым результатом в карьере — задача набрать 36 баллов в 13 встречах кажется невыполнимой даже для лучшего бомбардира современности.

Нет сомнений в том, что Макдэвид обновит лучший ассистентский результат XXI века. В новом тысячелетии отметку в 90 передач преодолевал только Джо Торнтон, который в сезоне-2005/06 остановился на отметке 96 голевых пасов. Велика вероятность, что в течение месяца список расширится до трех фамилий. Для этого Никите Кучерову нужно ассистировать партнерам еще восемь раз.

Макдэвид всего лишь 12-й хоккеист, которому удалось сделать 90 голевых передач за одну регулярку. Больше одного раза юбилейную отметку преодолевали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Адам Оутс и Джо Торнтон. Кстати, по 100 пасов раздавали пока что только трое — Гретцки (11 раз), Лемье и Орр (по разу).

За девять сезонов в НХЛ Макдэвид набрал 967 (329+638) очков. Капитан «Эдмонтона» уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги с начала чемпионата-2015/16. Ближайшего преследователя — партнера по атаке «нефтяников» Леона Драйзайтля — он опережает на 140 баллов, Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» — на 187. Четвертое место с отставанием в 198 очков занимает Никита Кучеров, Артемий Панарин — пятый, Александр Овечкин — 11-й (и лучший в рейтинге снайперов). Кстати, больше Макдэвида помимо второго голеадора в истории забили Остон Мэттьюс (357), Леон Драйзайтль (341) и Давид Пастрняк (335).

В нынешнем сезоне Макдэвид покорил отметку в полтора очка в среднем за игру, добравшись до показателя 1,520. Это, безусловно, лучший результат в XXI веке. Второе и третье места занимают совсем немного поигравшие в новом тысячелетии Марио Лемье (1,321) и Петер Форсберг (1,270). Четвертым идет еще одна канадская суперзвезда Сидни Кросби (1,250). Лидерство в российском рейтинге вернул себе Кучеров (5-е место, 1,193), подвинувший Кирилла Капризова (7-е, 1,172). Неподалеку располагаются и Артемий Панарин (9-е, 1,150) с Евгением Малкиным (10-е, 1,132).

В истории Макдэвид занимает четвертое место, уступая только двум звездам самое результативное время в истории лиги (1970-1980) Уэйну Гретцки и Марио Лемье, а также супербомбардиру первого десятилетия НХЛ Ньюси Лалонду. Удержав высочайший темп, Коннор подвинул еще одну легенду Майка Босси, который завершил карьеру с показателем результативности 1,497.

Источник